Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Коллектив "Супер Инфо" вышел на митинг в поддержку Кылычбека Султана

148  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники и журналисты газеты "Супер Инфо" и интернет-издания Super.kg вышли на митинг в поддержку экс-посла и основателя издания Кылычбека Султана. Об этом редакции VB.KG сообщила главный редактор издания Эльвира Караева.

По ее словам, они пришли поддержать Кылычбека Султана.

- Сейчас мы стоим здесь возле здания ГКНБ и не расходимся. Ждем, когда он выйдет из здания, - пояснила Караева.

Видео самого митинга и выступления бывшего посла опубликовал на своей странице журналист издания Нургазы Аматов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Госкомитете национальной безопасности продолжится допрос экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Вчера его вызывали на допрос, который продолжался более 4 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379592
Теги:
ГКНБ, СМИ, митинг, Кылычбек Султан, Суперинфо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  