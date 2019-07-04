Коллектив "Супер Инфо" вышел на митинг в поддержку Кылычбека Султана

Сотрудники и журналисты газеты "Супер Инфо" и интернет-издания Super.kg вышли на митинг в поддержку экс-посла и основателя издания Кылычбека Султана. Об этом редакции VB.KG сообщила главный редактор издания Эльвира Караева.

По ее словам, они пришли поддержать Кылычбека Султана.

- Сейчас мы стоим здесь возле здания ГКНБ и не расходимся. Ждем, когда он выйдет из здания, - пояснила Караева.

Видео самого митинга и выступления бывшего посла опубликовал на своей странице журналист издания Нургазы Аматов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Госкомитете национальной безопасности продолжится допрос экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Вчера его вызывали на допрос, который продолжался более 4 часов.