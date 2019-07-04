Костюмы русских из Центральной Азии показали на выставке в Пензе

Пензенское областное отделение Русского географического общества открыло на территории Литературного музея этнографическую выставку "Современный этномир Средней Азии".

Она организована по итогам международной экспедиции "Современный этномир", маршрут которой проходил по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану. На выставке представлены образцы народной одежды русских Средней Азии, а также сувениры, подаренные участникам экспедиции соотечественниками.

На презентации участники экспедиции "Современный этномир" рассказали о сохранении русскими Средней Азии своих национальных традиций. Учитывая, что расселение соотечественников в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане распределено неравномерно, так и русские традиции сохраняются в этих странах по-разному.

- Такие костюмы носили казаки Семиречья, а также русские поселенцы Средней Азии, и, если обратить внимание, то народная одежда практически не отличается от национальной одежды жителей метрополии", - пояснил президент медиа-клуба "45 меридиан" Олег Ткачёв, .

Организаторы постарались сгруппировать экспонаты выставки по странам, где была проведена экспедиция, а также представили религиозную литературу и прессу, подаренную священнослужителями Русской православной церкви Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В том числе и предметы народного быта.

- Русские Узбекистана в основном проживают в городах и ведут урбанизированный образ жизни, лишённый ярко выраженного национального облика, а компактные общины соотечественников на селе фактически прекратили своё существование. Соответственно, традиционные элементы русской культуры, учитывая влияние советского прошлого у русскоговорящих жителей Узбекистана - утрачены, - отметил председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

С момента своего появления на территории Узбекистана, в последней четверти XIX века русские играли важнейшую роль во всех сферах жизни региона, особенно в советский период, и в первую очередь в столице - городе Ташкенте. Можно выделить компактные ареалы проживания русских в Узбекистане: город Ташкент и Ташкентская область - города Чирчик, Алмалык, Бекабад, Ангрен, Ахангаран; Навоийская область - города Навои, Зарафшан, Учкудук, Фергана, Кувасай, Самарканд, Каттакурган; Бухарская область - город Каган; а также некоторые сельские районы Ташкентской и Сыр-дарьинской областей, железнодорожные пристанционные посёлки, возникшие в XIX веке вдоль Закаспийской железной дороги. Расселению русского населения Узбекистана свойственна ареальная дискретность и сосредоточенность в урбоиндустриальных центрах.

- В Казахстане совершенно иная ситуация. Русские и русскоговорящие жители Казахстана благодаря работе энтузиастов в основном сохранили свою национальную культуру и язык. На местах ощущается стремление русскоязычного населения к духовно-нравственному возрождению национальной культуры, сближению с соотечественниками из Российской Федерации и других стран СНГ, - отметил Олег Ткачёв.

В Казахстане русские являются в основном потомками переселенцев XIX-XX века, в меньшей степени XVII-XVIII веков. Начиная с XVI века стали возникать первые военные поселения и крепости, основанные Русским царством, а затем и Российской империей на территории Казахского ханства. Казаки сначала строили крепость с военным гарнизоном, затем перевозились семьи, после чего рядом возникало поселение. На территории Казахстана существовало три казачьих войска - Уральское, Сибирское и Семиреченское. Многие казаки имели также и казахские корни, особенно по женской линии.

Старейшее поселение, на территории Казахского ханства - Яицкий городок (впоследствии город Уральск) был основан в 1520 году. Позже были основаны Гурьев (1645), Семипалатинск (1718), Усть-Каменогорск (1720), Павлодар (1720), Петропавловск (1752), Кокчетав (1824), Акмолинск (1824), Казалинск (1848), Верный (1854), Актюбинск (1868), Кустанай (1879) и другие более мелкие городские поселения.

- Русские в Кыргызстане - одна из крупнейших официально признанных диаспор за пределами современной России. Особую роль в сохранении традиций играет казачество, традиции которого сохраняются в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Бишкеке, - продолжил рассказ Олег Ткачёв.

С момента своего появления на территории Южного Семиречья в третьей четверти XIX века русские играли важную роль во всех сферах жизни республики, особенно в поздний имперский и советский период и, в первую очередь в её северной равнинной части.

Выставка "Современный этномир Средней Азии" рассказывает посетителям, что соотечественники, живущие на постсоветском пространстве Средней Азии идентифицируют себя в едином русском (российском) цивилизационном пространстве, помнят свои корни и сохраняют национальные традиции.