Имущество Искендера Матраимова. Что указал и что скрыл в декларации депутат

Factcheck.kg провел расследование "По следам Матраимовых" и нашел имущество, принадлежащее депутату Жогорку Кенеша Искендеру Матраимову и его супруге Минавар Жумаевой. Издание проверило, что из обнаруженного отражено в декларации депутата за 2017 год.

Стоит отметить, что, согласно закону, в декларации должно быть указано имущество близких родственников. Супруга входит в список лиц обязательного декларирования.

Бизнес четы Матраимовых

Ранее уже сообщалось, что Минавар Жумаева имеет долю в ООО "АвтоСТОлица". Напомним, что эта организация владеет землей и строением торгового центра "Эльдорадо". Депутат Жогорку Кенеша в эфире "Пятого канала" заявил, что в декларации доля указана в разделе "акции".

Раздел акции предполагает наличие ценных бумаг в компаниях с юридической формой "акционерное общество" (АО, ЗАО, ОАО). В обществах с ограниченной ответственностью (ОсОО) в декларациях указывается доля и название организации. И доля не может быть посчитана в денежном эквиваленте.

Для сравнения покажем декларацию за 2017 год депутата Жогорку Кенеша Тынчтыкбека Конушбаева. Как видим, доля парламентария в ОсОО указана в графе "хозяйствующий субъект" со всеми названиями компаний.

Теперь посмотрим декларацию депутата Искендера Матраимова. Видим, что в ней не указано единоличное владение супругой Матраимова компаниями ООО "Ош-Плаза", ООО "АвтоСТОлица" и ООО "Пальма и К". Соответственно, делаем вывод, что Искендер Матраимов солгал в эфире телеканала.

Жилье Матраимовых

В своем расследовании журналист "Азаттык" упомянул, что Минавар Жумаева также владеет квартирой в 177 кв. метров в микрорайоне "Асанбай". Это тоже не отражено в декларации. Возможно, недвижимое имущество не указано, поскольку право на него супруга депутата оформила лишь в 2018 году. Рассматриваемая нами декларация за 2017 год. Итоги декларационной кампании-2018 еще не обнародованы.

Сам Искендер Матраимов владел участком в 80 соток и особняком в ВИП-городке "Ала-Арча" до 2018 года. Но, если верить декларации, депутат бездомный. Как видим из выписки кадастровой службы, в 2017 году владельцем был Искендер Матраимов на основании договора купли-продажи. Но в декларации за тот год он этот дом и участок не указал.

Чета Матраимовых, согласно декларации также не имеет автомобиля. То есть ездят на общественном транспорте или на машинах, оформленных на других людей.