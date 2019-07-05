В Минюсте прошел экзамен адвокатов. Сдал только один

Вчера, 4 июля 2019 года, в Министерстве юстиции КР проведен очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба юстиции.

К экзамену решением Квалификационной комиссии были допущены 24 претендента, но из них на экзамен пришли только 13 человек. По итогам компьютерного тестирования успешно сдал экзамен 1 претендент.

Отметим, что экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня принятия Квалификационной комиссией решения Министерством юстиции будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью. Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть

месяцев.