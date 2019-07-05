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В Минюсте прошел экзамен адвокатов. Сдал только один

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- ВБ
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Вчера, 4 июля 2019 года, в Министерстве юстиции КР проведен очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба юстиции.

К экзамену решением Квалификационной комиссии были допущены 24 претендента, но из них на экзамен пришли только 13 человек. По итогам компьютерного тестирования успешно сдал экзамен 1 претендент.

Отметим, что экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня принятия Квалификационной комиссией решения Министерством юстиции будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью. Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть

месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/379610
Теги:
Министерство юстиции, Юридическая практика, Кыргызстан, экзамен
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