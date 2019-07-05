Маловодье в Кыргызстане. Отключений электроэнергии не будет

Объем воды в Токтогульском водохранилище продолжает увеличиваться, сообщили VB.KG в ОАО "Электрические станции". Однако, темпы накопления воды существенно меньше, чем в прошлом году.

Сейчас в главном резервуаре республики накопилось 15 млрд 464 млн кубометров воды, год назад в этот же день, 5 июля, в водохранилище было 17 млрд. 499 млн кубов. Приток воды составляет 966 кубов в секунду (935 куб./сек. в 2018 году), а расход 350 кубов в секунду (312 куб./сек. в 2018 году).

- В Кыргызстане начался период маловодья, но население не будет испытывать никаких неудобств или ограничений при использовании электроэнергией, - говорят в пресс-службе ОАО "Электрические станции".

В компании уточнили, что сейчас в республике активно тают ледники, вода питает реку Нарын, которая наполняет Токтогульской водохранилище. Планируется, что к октябрю 2019 года в водохранилище накопится более 17 млрд кубов. Этого должно хватить для прохождения отопительного периода. Уменьшение притока воды связывают с небольшим объемом осадков, выпавших прошлой зимой.

Напомним, ранее из-за маловодья правительство приняло решение приостановить экспорт электроэнергии в другие страны.

Кыргызстан зависит от приточности рек и объема воде в водохранилищах, так как более 90% электроэнергии производится на гидроэлектростанциях.