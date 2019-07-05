СДПК Сагынбека Абдрахманова открыла свой народный штаб

В Бишкеке представители СДПК под руководством Сагынбека Абдрахманова открыли свой народный штаб "Калыс Ордо". Об этом редакции VB.KG подтвердил сам лидер партии.

По его словам, целью данного штаба является сбор мнений по поводу сегодняшней политической ситуации.

- Сторонники Атамбаева выступают от имени нашей партии и народа, но это не так. Пусть народ скажет свое слово и поэтому был открыт этот штаб. Многие приходят и выражают свои мнения. Поэтому можно сказать, что основной целью штаба является все таки недопущение провокаций со стороны Кой-Таша, - пояснил Абдрахманов.

Член политсовета СДПК, экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбюбю Кененбаева отметила, что "Калыс Ордо" является не совсем народным штабом.

- Скорее это центр, куда люди могут прийти и высказать свое мнение по сегодняшней политической ситуации. И нельзя сказать, что штаб открыла наша партия. Это исключительно общественная инициатива, которую поддержала и СДПК. Мы недавно объездили регионы, где нас поддержали множество кыргызстанцев. Теперь они звонят и спрашивают, как нам быть, что происходит? Вот поэтому мы и предлагаем посредством "Калыс Ордо" выражать свое мнение. Кстати, центр расположен в кафе "Кок Арт" вблизи рынка Баят, - уточнила она VB.KG