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Спикера Дастана Джумабекова обвинили в плагиате стихов

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- Бакыт Стамов
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На своей недавней итоговой пресс-конференции спикер ЖК Дастан Джумабеков прочитал стихи своего собственного сочинения. По крайней мере, так он сам сказал журналистам:

"Мен кыргызмын, ата-наркын сактаган,

Кыргызстан деп, эмгектенип журомун,

Ар кун сайын, азаттыка аттанып".

Между тем, кыргызстанский поэт Зайырбек Ажыматов заявил изданию Azattyk, что является автором этих стихов.

Более того, в своем комментарии в соцсетях поэт попросил спикера не заниматься, как он сам выразился, рейдерством.

Ниже приводим стих самого Ажыматова для сравнения:

"Мен кыргызмын - сатылбаган, сатпаган,

Мен кыргызмын – баба наркын сактаган,

Ата Журтка жасасам деп бир эмгек,

Ар кун сайын "чон казатка" аттанам"


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URL: https://www.vb.kg/379627
Теги:
спикер, поэт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, плагиат, пресс-конференция, Дастанбек Джумабеков
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Комментарии
Арсен
05.07.2019, 13:47

Он же говорит может быть я автор этих стихов, товарищи  не будем искать противоположенности в делах. А научимся поддерживать друг друга.

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Жалоба модератору
Маи
05.07.2019, 14:06

он же не сказал, что это прям его стих, хорош ...

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Жалоба модератору
Город
05.07.2019, 14:16

АША видимо надолго готовился править страной из Кой Таша, раз такие кадры распихивал на ключевые должности

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Жалоба модератору
Читатель
05.07.2019, 14:27

Власть имущие привыкли все воровать. Даже стих своровал ))))

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Жалоба модератору
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