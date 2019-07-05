Спикера Дастана Джумабекова обвинили в плагиате стихов

На своей недавней итоговой пресс-конференции спикер ЖК Дастан Джумабеков прочитал стихи своего собственного сочинения. По крайней мере, так он сам сказал журналистам:

"Мен кыргызмын, ата-наркын сактаган,

Кыргызстан деп, эмгектенип журомун,

Ар кун сайын, азаттыка аттанып".

Между тем, кыргызстанский поэт Зайырбек Ажыматов заявил изданию Azattyk, что является автором этих стихов.

Более того, в своем комментарии в соцсетях поэт попросил спикера не заниматься, как он сам выразился, рейдерством.

Ниже приводим стих самого Ажыматова для сравнения:

"Мен кыргызмын - сатылбаган, сатпаган,

Мен кыргызмын – баба наркын сактаган,

Ата Журтка жасасам деп бир эмгек,

Ар кун сайын "чон казатка" аттанам"