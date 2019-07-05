Спикера Дастана Джумабекова обвинили в плагиате стихов

Он же говорит может быть я автор этих стихов, товарищи не будем искать противоположенности в делах. А научимся поддерживать друг друга.
На своей недавней итоговой пресс-конференции спикер ЖК Дастан Джумабеков прочитал стихи своего собственного сочинения. По крайней мере, так он сам сказал журналистам:
"Мен кыргызмын, ата-наркын сактаган,
Кыргызстан деп, эмгектенип журомун,
Ар кун сайын, азаттыка аттанып".
Между тем, кыргызстанский поэт Зайырбек Ажыматов заявил изданию Azattyk, что является автором этих стихов.
Более того, в своем комментарии в соцсетях поэт попросил спикера не заниматься, как он сам выразился, рейдерством.
Ниже приводим стих самого Ажыматова для сравнения:
"Мен кыргызмын - сатылбаган, сатпаган,
Мен кыргызмын – баба наркын сактаган,
Ата Журтка жасасам деп бир эмгек,
Ар кун сайын "чон казатка" аттанам"