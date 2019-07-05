Сотрудники региональных отделов ЗАГСа недовольны, что им не выдают премии

Сотрудники ЗАГСа массово пожаловались Омбудсмену КР на дискриминацию со стороны руководства данного ведомства в вопросах оплаты их труда. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

По данным пресс-службы, в аппарат Омбудсмена КР обратились 126 сотрудников отделов ЗАГСа Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС КР с просьбой защитить от неправовой, по их мнению, реорганизации государственного органа, а также защитить их права на равную оплату труда.

"В своем обращении они также пожаловались на несовершенства в работе в системы АиС ЗАГС и внесли 14 предложений по улучшению эффективности работы органов ЗАГСа. После тщательного изучения коллективного заявления институт Омбудсмена направил соответствующее письмо премьер-министру КР Абылгазиеву с просьбой о создании межведомственной рабочей группы для рассмотрения ситуации, сложившей в ДРНАГС ГРС при ПКР, и провести функциональный анализ работы данного ведомства.

В настоящее время Правительство КР поручило госэкотехинспекции создать межведомственную комиссию для полного и объективного рассмотрения данного инцидента", - говорится в сообщении Омбудсмена.

Чем именно по части заработных плат недовольны сотрудники ЗАГСа редакции VB.KG подробно пояснила заведующая отделом по защите социально-экономических прав аппарата Омбудсмена Салтанат Касымбекова.

По ее словам, идет прямая дискриминация по оплате труда.

- В департаменте получают больше, а районные отделы ЗАГСа меньше. Точнее им премии не предусмотрены, хотя основную нагрузку работы выполняют именно районные отделы. Что касается реорганизации государственного органа, то мы написали премьер-министру и соответствующим органам, что это противоречит Конституции. То есть там рассматривается вопрос о смене статуса районных отделов ЗАГСа с госорганов в предприятия. В этом плане наша позиция, что данная реформа противоречит международным стандартам и законодательству КР. Ни в коем случае нельзя этого делать. Работа ЗАГСов является непосредственной функцией государства, что и прописано, как я уже говорила, в Конституции. В этом плане мы инициировали предложение, чтобы вначале провели анализ всей системы работы этого департамента и только потом исходя из этого производили реформы, - отметила Касымбекова.