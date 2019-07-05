Подозреваемый объяснил, за что ударил иностранца у ЦУМа

Пресс-служба ГУВД Бишкека распространила показания подозреваемого по факту нанесения телесных повреждений гражданину Нигерии возле ЦУМа.

В ходе досудебного производства подозреваемый К.Э. пояснил, что он 2 июля рядом с торговым центром ГУМ "Чынар" в прямом эфире в соцсетях разговаривал со своими друзьями. Во время телефонного разговора к нему подошел иностранный гражданин и сказал, чтобы он не снимал его на телефон. На что К.Э. ответил: "Я не снимал вас на телефон".

- После Т.А. начал выражаться нецензурными словами, далее словесная перепалка продолжилась по пути к торговому центру "ЦУМ", где К.Э. не выдержав оскорбительных слов, ударил рукой по лицу Т.А., от чего тот упал затылком на землю, - цитирует пресс-служба ведомства слова подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках досудебного производства по ст.138 ч.1 УК Кыргызской Республики.

Напомним, 2 июля днем около ЦУМа молодой человек напал на Тижжани Али Абубакар, после удара головой мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Он впал в кому и находился в реанимационном отделении.

Сегодня же стало известно, что в Национальном госпитале Тижжани Али Абубакар умер. Он работал директором языковой школы Cambrige School. Являлся гражданином Нигерии и долгое время жил в Бишкеке. Несколько лет назад он женился на местной девушке, у них двое детей.