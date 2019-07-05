Судебный департамент не согласен с выдвинутыми Финполом обвинениями

Накануне пресс-служба Финпола сообщила, что со стороны должностных сотрудников Судебного департамента при Верховном суде КР был выявлен факт злоупотребления должностным положением. В частности, их обвиняют в том, что на этапе планирования закупок аудио-видео системы для судов не был проведен мониторинг цен, в результате завышение стоимости этого оборудования могло предварительно составить 14 млн сомов.

Как оказалось, досудебное производство по этому тендеру ведется с января. Обвинения же пока никому конкретно не предъявлены.

В самом Судебном департаменте в комментариях VB.KG заявили, что тендер, как и его планирование прошли в рамках законодательства.

- Финпол ссылается на то, что в законе "О госзакупках" написано - отдел госзакупок осуществляет мониторинг цен. Но там не написано в каком формате и кто именно. Мы бы не согласились, что на этапе планирования не было проведено мониторинга цен. Он проводится перед началом любой закупки. Без определения цены закупка не объявляется, тендер не проводится. Из-за того, что у нас в секторе закупок нет узкопрофильных специалистов по IT-технологиям, мы возложили обязанности провести мониторинг цен оборудования с учетом их технической спецификации на учреждение по информационным технологиям "Адилет сот". Исходя из их расчетов и был объявлен тендер. Документы, подтверждающие это, мы предоставили Финполу, - рассказала VB.KG начальник управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде КР Аида Асаналиева.

Она также отметила, что закупаемое оборудование – это очень сложная программная комплексная система, в которой много функций, позволяющих проводить судебный процесс в электронном формате. Поэтому без оценки специалистов невозможно было проводить их закупку. Что касается самого тендера, то он проходил в 2018 году. Первый был объявлен не состоявшимся, так как не нашлось компаний, соответствующих техническим требованиям.

- Повторный тендер - одноэтапные торги - были абсолютно открытым. Мы не знали, кто там участвует до вскрытия. Всего участвовали две компании. Победила та, которая не только соответствовала всем техническим требованиям, но и предложила наименьшую цену, даже на 10 млн сомов меньше, чем мы планировали. Поэтому на сэкономленные 2 млн сомов мы дополнительно осуществили закупки и оснастили еще несколько судебных залов. На что дает право закон "О госзакупках", - подчеркнула Аида Азимжановна.

На вопрос могла ли быть завышена закупочная стоимость оборудования, глава управления ресурсами сообщила, что ранее отдельно был проведен аудит тендера, который никаких нарушений не выявил.

Асаналиева напомнила, что в окончательную стоимость входили и транспортные, административные, таможенные расходы победившей компании. А также проведение пусконаладочных работ с запуском программного обеспечения и обучение специалистов.

Для справки:

На сегодня программно-аппаратными комплексами системы аудио-видео фиксации, протоколирования было оборудовано 80 судебных залов по всей республике: полностью в Бишкеке, частично в Чуйской области и по одному залу во всех судах.