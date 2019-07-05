Манаса Арабаева отпустили домой

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения экс-заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манасу Арабаеву.

Так решением суда Арабаев был отпущен под домашний арест.

Напомним, ранее экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Видео его признания появилось в фильме телеканала "Ала-Тоо-24" "Тень. Самые близкие люди Атамбаева, покусившиеся на имущество инвесторов".

По словам Арабаева, Раиса Атамбаева лично просила его посодействовать при рассмотрении дела строительной компании БЛС в суде.

"На этих встречах были и другие люди, на одной из которых был и ее сын Раис. Они просили посодействовать при рассмотрении этого дела, касающегося строительной компании. Также она писала мне СМС и это можно проверить", - сказал он.

Супруга Атамбаева, продолжил Арабаев, просила также за судью Эльвиру Джаркееву.

"Через сотрудника ГКНБ Алмаза Мааткасымова она передала указание, чтобы судью Джаркееву оставили в покое", - добавил он.

Манас Арабаев был задержан 2 июня 2019 года и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции.