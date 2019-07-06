Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минюст: Представление генпрокуратуры не связано с Сагынбеком Абдрахмановым

23  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представление Генеральной прокуратуры КР от 24 июня 2019 года, поступившее в Министерство юстиции КР, не связано с внесенными изменениями в электронную базу данных юридических лиц сведений относительно Сагынбека Абдрахманова в качестве председателя политической партии СДПК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По данным пресс-службы, указанное в публикациях представление Генеральной прокуратуры КР об устранении нарушения закона от 24 июня 2019 года не связано с внесенными изменениями в электронную базу данных юридических лиц сведений относительно Сагынбека Абдрахманова в качестве руководителя политической партии СДПК.

"Данное представление внесено в Министерство юстиции КР за нарушение сроков рассмотрения уведомления, поступившего в Министерство юстиции КР 28 мая 2019 года от Кодурановой Асель Союзбековны, по поводу утверждения ее исполняющей обязанности председателя политической партии СДПК", сообщили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379650
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  