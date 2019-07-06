Минюст: Представление генпрокуратуры не связано с Сагынбеком Абдрахмановым

Представление Генеральной прокуратуры КР от 24 июня 2019 года, поступившее в Министерство юстиции КР, не связано с внесенными изменениями в электронную базу данных юридических лиц сведений относительно Сагынбека Абдрахманова в качестве председателя политической партии СДПК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По данным пресс-службы, указанное в публикациях представление Генеральной прокуратуры КР об устранении нарушения закона от 24 июня 2019 года не связано с внесенными изменениями в электронную базу данных юридических лиц сведений относительно Сагынбека Абдрахманова в качестве руководителя политической партии СДПК.

"Данное представление внесено в Министерство юстиции КР за нарушение сроков рассмотрения уведомления, поступившего в Министерство юстиции КР 28 мая 2019 года от Кодурановой Асель Союзбековны, по поводу утверждения ее исполняющей обязанности председателя политической партии СДПК", сообщили в ведомстве.