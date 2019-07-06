ГКНБ выявляет в соцсетях разжигателей межрасовой вражды

ГКНБ КР проводится активная работа по выявлению распространителей провокационных сообщений в различных соцсетях и Интернет-пространстве, направленных на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным пресс-службы, согласно ст. 313 Уголовного кодекса КР за действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, влечет за собой уголовную ответственность и наказываются лишением свободы от пяти до семи лет шести месяцев.

"В этой связи, ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений с признаками разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды в социальных сетях и Интернет-пространстве, и сообщать о возможных фактах правоохранительным органам.ГКНБ напоминает, что виновные за изготовление и распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствие с действующим законодательством КР", говорится в сообщении ГКНБ..