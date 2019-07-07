Депутаты побывали на международном турнире в Нарынской области (видео)

Вчера в селе Куланак Нарынской области прошел Международный турнир WEF 81 Proffight 34 среди профессионалов по Кулатуу Эртаймаш ММА.

Турнир был посвящен Году развития регионов и цифровизации страны. Проходили 19 поединков с участием спортсменов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Большинство поединков были завершены досрочно в результате болевого или удушающего приема в исполнении одного из бойцов.

Мероприятие посетили спикер ЖК Дастан Джумабеков, вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров, депутаты Омурбек Бакиров и другие.

Турнир проходил при поддержке лидера фракции "Республика-Ата Журт" и президента федерации WEF по Нарынской области, депутата Жыргалбека Турускулова.