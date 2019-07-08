"Бакай Банк" купил акции "БТА Банка"

Два успешных финансовых института - "Бакай Банк" и "БТА Банк" объявили о слиянии. Новый банк станет третьим в стране по размеру уставного капитала, шестым по активам и кредитно–депозитному портфелю и вторым - по количеству филиалов.

Это событие - уникальное для банковского сектора Кыргызстана. Объединяющиеся банки взаимно укрепят позиции друг друга и станут сильным игроком на рынке, с исключительными конкурентными преимуществами и высоким уровнем надежности. За счет синергии потенциалов клиенты получат доступ к лучшим продуктам и услугам, которые в настоящее время предлагает каждый из банков.

Об особенностях процедуры слияния на пресс–конференции рассказали председатели правлений двух банков. Процесс объединения будет проходить под полным надзором Национального банка КР в соответствии с банковским законодательством. Банкиры отметили: для того чтобы слияние прошло без проблем, созданы экспертные группы, разрабатывающие максимально эффективные механизмы поэтапного объединения банков, которое планируется завершить к концу года.

- Важно отметить, что объединенный банк в будущем станет крупным и сильным финансовым учреждением Кыргызстана. Он будет работать на благо экономики страны и вплотную приблизится к первой пятерке лидеров банковской системы по активам, кредитному и депозитному портфелям. Объединенный банк станет одним из влиятельных по капитализации из числа системно значимых институтов, - рассказала председатель правления "Бакай Банка" Бакита Мундузбаева.

Она подчеркнула, что объединяющиеся банки уже сегодня дополняют друг друга - как по продуктам, так и по географии бизнеса. У "БТА Банка" крепкие позиции в сегменте кредитования, а у "Бакай Банка" - отличные показатели по уровню доверия вкладчиков и привлечению депозитов. Совокупный объем вкладов двух банков увеличивает депозитную базу и портфель кредитов вдвое, он, к слову, составит около 10 миллиардов сомов. Ну а по количеству клиентов новый банк станет лидером рынка - этот показатель составит свыше 80 тысяч человек. Они смогут обслуживаться в 170 точках присутствия банка, также клиентам станут доступны 550 устройств дистанционного обслуживания: терминалы, банкоматы, POS–терминалы.

Синергия потенциалов двух крупных банков особенно значима в момент образования глобальной банковской системы на евразийском пространстве. Об этом рассказал председатель правления ЗАО "БТА Банк" Аалы Уманкулов:

- Принятое стратегическое решение об объединении банков, безусловно, станет важнейшей вехой в истории банковского дела Кыргызстана. Мы понимаем, насколько значимо это событие и приложим все усилия к качественной реализации процедуры объединения.

Основным итогом предполагаемых преобразований станет создание конкурентоспособного игрока общегосударственного уровня, который по основным показателям деятельности войдет в число ведущих участников банковской системы Кыргызстана. Объединение позволит нам значительно расширить региональную сеть, предложить максимально полный спектр услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам, а также укрепить работу с крупными частными клиентами, - подчеркнул Аалы Уманкулов.

Подвел логическую черту пресс–конференции президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. Он отметил, что в основе любого успеха лежит коллективная работа. В командах двух банков, объединяющих усилия, работают настоящие профессионалы, а это значит, что на рынке появится действительно уникальное финансовое учреждение.

- Для меня эти банки очень дороги, я был свидетелем того, как они создавались, и знаю, какая работа была проведена, чтобы они сегодня стали крупными игроками рынка. У каждого из них свои особенности. "Бакай Банк" - лидер и новатор, все современные продукты были апробированы именно на его базе. "БТА Банк" - один из лидеров в сфере потребительских кредитов. Но самое важное, что объединяются два успешных, динамично развивающихся банка.

Тут нельзя говорить о поглощении сильным игроком рынка слабого конкурента. В данном случае это стратегическое партнерство, синергия, при которой один плюс один - гораздо больше, чем два! Взаимное усиление финансовых институтов позволит новому банку стать конкурентоспособным на евразийском пространстве в момент больших интеграционных процессов, которые планируется завершить уже к 2025 г. Чтобы получить лицензию для работы на всем пространстве государств ЕАЭС, банку потребуется преодолеть порог по уставному капиталу в 600 миллионов сомов. Далеко не все банки Кыргызстана имеют достаточный капитал, поэтому данный случай слияния двух финансовых институтов может стать не единственным. Примечательно, что подобные шаги важны в первую очередь для страны, ее национальных экономических интересов в рамках сотрудничества в ЕАЭС. Эта сделка полностью отвечает текущим потребностям экономики Кыргызстана и государственной политики по развитию финансовой системы, - подвел итог пресс–конференции Анвар Абдраев.

Что изменится для клиентов?

До конца 2019 г. оба банка будут работать как самостоятельные компании. Все условия по договорам и банковским картам, заключенным и выданным "Бакай Банком" и "БТА Банком", будут выполняться до окончания срока их действия.

Клиенты уже сейчас могут воспользоваться преимуществами двух банков, поскольку "Бакай Банк" и "БТА Банк" работают в банковской группе. Кроме того, единым "капиталом" станут и уникальные партнерские отношения: "Бакай Банк" месяц назад стал партнером российской платежной системы "Мир", и теперь у кыргызстанцев есть возможность работать с этой системой без комиссии.

"Бакай Банк" также активно внедряет исламские банковские принципы. Активно действуют офисы Исламского финансового центра в Оше и Бишкеке, в этом году планируется открыть аналогичные центры в других областях.