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"Спасите нас от кошмара!" Пластиковый завод травит жителей села Дачное

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратились читатели на этот раз села Дачное Аламудунского района Чуйской области. В 4,5 метрах от их домов образовался неоднозначный бизнес-объект - завод по переработке пластика. Промышленное здание, построенное еще в Советские годы, завалено мусором, а едкий дым не дает людям глотка свежего воздуха ни днем, ни ночью.

- Пластиковые отходы и пакеты превратили территорию предприятия в рассадник крыс, а из трубы круглосуточно идет настолько зловонный дым, что невозможно выйти на улицу или проветрить помещение. У многих сельчан маленькие дети, которые дышат вредными продуктами сжигаемого пластика, у пожилых людей с хроническими заболеваниями ухудшилось самочувствие. Жители Дачного стали заложниками экологического беспредела бизнесменов. Мы обратились с жалобой на нарушение предприятием эконорм в Госсанэпиднадзор и Госэкотехинспекцию, а также собрали подписи около 300 жильцов. Мы просим госорганы, наконец, услышать нас, принять меры и закрыть вредный бизнес. Спасите нас от этого кошмара! - взывают о помощи в беседе с VB.KG жители села Дачное.

Стоит отметить, что Госсанэпиднадзор и Госэкотехинспекция уже оштрафовали данное предприятие и дали предписание о закрытии опасного производства. Однако по сей день оно не только не устранило выявленные нарушения, но и продолжает активно работать в прежнем режиме, в прямом смысле, отравляя жизнь и здоровье сельчан.


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URL: https://www.vb.kg/379669
Теги:
Аламудунский район, бизнес, нарушения, правительство, Чуйская область, экология, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Госсанэпиднадзор
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