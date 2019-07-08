Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

The New Yourk Times о бишкекской ТЭЦ и растущем влиянии Китая

620  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

The New Yourk Times опубликовал статью, в которой рассказал о росте китайского влияния на Центральноазиатский регион. По мнению автора, Россия в последние годы проигрывает в борьбе за влияние, позволяя Китаю диктовать свои условия, даже если местное население и политики не поддерживают некоторые решения и действия.

Статья журналиста Эндрю Хиггенса вышла 6 июля.

В своем обзоре журналист упоминает, что посольство Китая в Бишкеке неоднократно рекомендовало кыргызским властям компанию TBEA в качестве "единственного исполнителя" проекта по модернизации ТЭЦ.

"Это была больше, чем просто рекомендация. Китай предоставлял кредит Кыргызстану, но ясно дал понять, что должен быть выбран рекомендованный подрядчик. Полагая, что у них не было выбора, официальные лица Кыргызстана согласились на сотрудничество с TBEA, компанию с большими амбициями, но скромным опытом в строительстве и ремонте электростанций", - пишет американское издание.

И добавляет, что через несколько месяцев после завершения модернизации ТЭЦ вышла из строя, оставив большую часть бишкекчан без тепла и электричества.

"Последовавший за этим общественный протест и судебное разбирательство поставили в центр внимания СМИ китайскую практику ведения бизнеса и коррупцию местных чиновников. Скандал также демонстрирует сдвиг, происходящий в экономике и геополитике Центральной Азии, в обширном регионе, который Россия считала своей сферой влияния на протяжении веков", - пишет издание.

Далее The New Yourk Times напоминает о противостоянии между Китаем и Россией в конце 60-х годов. Тогда между странами были прекращены всякие отношения. Тем не менее, спустя несколько лет страны заключили мир и активно демонстрируют дружеские отношения. Как указывает издание, бывших врагов объединяет их противостояние с Соединенными Штатами и Европой.

"Однако, несмотря на растущие связи, между двумя бывшими противниками сохраняется глубокая конкуренция, которую раскрывает этот случай", - уверен американский журналист.

- Между Россией и Китаем идет большая скрытая борьба за влияние в Центральной Азии, - рассказал эксперт по топливно-энергетическому блоку Расул Умбеталиев. - Россия пользуется большей поддержкой со стороны кыргызского населения, которое часто говорит по-русски и рассматривает Москву как место работы или учебы, но у русских нет денег.

Именно власть китайских денег находится в центре судебного процесса над бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым и другими бывшими высокопоставленными чиновниками, которых обвиняют в коррупции. По мнению прокурора, сфальсифицированные торги и завышенные цены привели к тому, что страна потеряла более 111 млн долларов.

Исаков отрицает, что в контракте было что-то неблагоприятное, и говорит, что ни он, ни какой-либо другой кыргызский чиновник не выбирали TBEA. Выбор был сделан правительством КНР.

"В этом заявлении содержалось редкое признание инсайдера о том, что Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами, может влиять на бизнес за рубежом, чтобы тот служил его интересам, независимо от того, что думают местные жители или соперники", - пишет The New Yourk Times.

В подтверждение своих слов издание ссылается на решение депутатской комиссии, которая обнаружила многочисленные нарушения при заключении контракта с китайской компанией.

- С самого начала этот проект дурно пах, но если бы не несчастный случай, никто бы этого не заметил, - цитирует издание мнение депутата ЖК Исхака Масалиева, который являлся членом комиссии по модернизации ТЭЦ Бишкека.

При этом, руководство компании TBEA так и не прокомментировало свою точку зрения американским журналистам.

"Поломка ТЭЦ, постоянные проблемы китайского нефтеперерабатывающего завода, и гнев кыргызов по поводу угнетения Китаем уйгуров, собратьев-тюрков-мусульман, несколько сдерживает амбиции Пекина, по крайней мере, на время.", - пишет издание.

По мнению американского СМИ, Россия не оставляет свои амбиции на распространение своего влияния в регионе.

"У России все еще есть большие резервы доверия в бывших советских республиках, и она остается доминирующим игроком в области безопасности. Во время мартовского визита в Кыргызстан господин Путин добился соглашения о расширении авиабазы, которую российские вооруженные силы использовали с советских времен", - пишет The New Yourk Times.

Но когда дело доходит до строительства дорог, нефтеперерабатывающих заводов и линий электропередач в дело вступает Китай, оставляя Россию далеко позади.

С 2008 года долг Кыргызстана перед Китаем увеличился с 9 миллионов до 1,7 миллиардов долларов. Стоимость инфраструктурных проектов, которые финансирует Китай достигает 2,2 млрд долларов.

По данным американского СМИ, посольство Китая торопило кыргызских чиновников как можно быстрее начать проект по модернизации ТЭЦ. Экс директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу, который является одним из фигурантов дела по модернизации теплоцентрали, пообщался с журналистами издания и рассказал, что с самого начала сомневался в компетенции китайской компании, однако дал свое согласие на модернизацию из-за давления высокопоставленных чиновников, которые буквально заставили его расписаться под решением, принятым сверху.

- Они просто постоянно говорили: "Согласись, согласись, согласись", - рассказал американским журналистам Нурлан Омуркул уулу.

Кроме того, экс-директор ТЭЦ рассказал, что с самого начала знал, что предложенная китайской компанией цена была сильно завышена (386 млн долларов). Был участник с меньшей ценой - China Machinery Engineering Corporation, которая предложила 356 млн долларов. Но по настоянию китайских властей от ее услуг отказались.

Еще один участник - российская компании "Интер РАО" предложила цену в 518 млн долларов, но на других условиях. Они хотели инвестировать собственные средства, а не выдавать кредиты как китайские компании, но при этом претендовали на долю в энергетическом объекте.

Протоколы правительственных совещаний по проекту показывают, что некоторые местные эксперты поддержали российское предложение, а другие - более дешевый китайский вариант. Но эти ни те, ни другие не продвигали TBEA, которую недвусмысленно поддерживало китайское посольство.

Это было непристойно. Мы все были в шоке, - прокомментировал The New Yourk Times Нурлан Омуркул уулу.

Издание завершает свою статью цитатой депутата Исхака Масалиева, который признается, что сближение с таким гигантом как Китай заставляет его нервничать.

В одном маленьком городке Китая живет больше людей, чем во всей нашей республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379672
Теги:
Исхак Масалиев, Расул Умбеталиев, Китай, Россия, США, Кыргызстан, политика, Нурлан Омуркул уулу, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Зося
08.07.2019, 13:10

Не путайте политику с законом и правом!

У нас при всех политических вопросах и интригах люди банально хотели растаскать деньги при ТЭЦ работах! Попутно втянув туда китайцев и фактически создав и вознеся УЩЕРБ людям - жителям столицы Бишкека! Ущерб заключается в поломке механизмом  и в их выходе из строя (не ремонтировали, а обманули), а также в прекращении подачи темла в дома. Люди страдали от холода, болели, покуупали лекарства, тратили деньги на обогрев, на лечение, на издержки и прямые последствия! 

Был материальный ущерб у них. Моральный, психологический и прочие! Но люди ИСК еще не подавали о возмещении! А сами там "смазали" возмещение, сбросив счета.. Тоже обманули людей! Значит, ушерб был, имел место!

Поэтому, нужно вначале решить вопрос о 1) покущении на масштабные хищения, или 2) фактические хищения, если деньги и взятки были уже даны, обналичены, обещаны, или получены кем-либо в виде денег, автомашины, обещания, заверений, и так далее!

Когда вы этих людей посадите, то тогда уже можно будет говорить о политике, и о геополитике. И не может быть так, что при наступившем УЩЕРБЕ чтобы люди не были посажены в тюрьму!

Был ущерб - должны быть и посадки!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  