The New Yourk Times о бишкекской ТЭЦ и растущем влиянии Китая

The New Yourk Times опубликовал статью, в которой рассказал о росте китайского влияния на Центральноазиатский регион. По мнению автора, Россия в последние годы проигрывает в борьбе за влияние, позволяя Китаю диктовать свои условия, даже если местное население и политики не поддерживают некоторые решения и действия.

Статья журналиста Эндрю Хиггенса вышла 6 июля.

В своем обзоре журналист упоминает, что посольство Китая в Бишкеке неоднократно рекомендовало кыргызским властям компанию TBEA в качестве "единственного исполнителя" проекта по модернизации ТЭЦ.

"Это была больше, чем просто рекомендация. Китай предоставлял кредит Кыргызстану, но ясно дал понять, что должен быть выбран рекомендованный подрядчик. Полагая, что у них не было выбора, официальные лица Кыргызстана согласились на сотрудничество с TBEA, компанию с большими амбициями, но скромным опытом в строительстве и ремонте электростанций", - пишет американское издание.

И добавляет, что через несколько месяцев после завершения модернизации ТЭЦ вышла из строя, оставив большую часть бишкекчан без тепла и электричества.

"Последовавший за этим общественный протест и судебное разбирательство поставили в центр внимания СМИ китайскую практику ведения бизнеса и коррупцию местных чиновников. Скандал также демонстрирует сдвиг, происходящий в экономике и геополитике Центральной Азии, в обширном регионе, который Россия считала своей сферой влияния на протяжении веков", - пишет издание.

Далее The New Yourk Times напоминает о противостоянии между Китаем и Россией в конце 60-х годов. Тогда между странами были прекращены всякие отношения. Тем не менее, спустя несколько лет страны заключили мир и активно демонстрируют дружеские отношения. Как указывает издание, бывших врагов объединяет их противостояние с Соединенными Штатами и Европой.

"Однако, несмотря на растущие связи, между двумя бывшими противниками сохраняется глубокая конкуренция, которую раскрывает этот случай", - уверен американский журналист.

- Между Россией и Китаем идет большая скрытая борьба за влияние в Центральной Азии, - рассказал эксперт по топливно-энергетическому блоку Расул Умбеталиев. - Россия пользуется большей поддержкой со стороны кыргызского населения, которое часто говорит по-русски и рассматривает Москву как место работы или учебы, но у русских нет денег.

Именно власть китайских денег находится в центре судебного процесса над бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым и другими бывшими высокопоставленными чиновниками, которых обвиняют в коррупции. По мнению прокурора, сфальсифицированные торги и завышенные цены привели к тому, что страна потеряла более 111 млн долларов.

Исаков отрицает, что в контракте было что-то неблагоприятное, и говорит, что ни он, ни какой-либо другой кыргызский чиновник не выбирали TBEA. Выбор был сделан правительством КНР.

"В этом заявлении содержалось редкое признание инсайдера о том, что Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами, может влиять на бизнес за рубежом, чтобы тот служил его интересам, независимо от того, что думают местные жители или соперники", - пишет The New Yourk Times.

В подтверждение своих слов издание ссылается на решение депутатской комиссии, которая обнаружила многочисленные нарушения при заключении контракта с китайской компанией.

- С самого начала этот проект дурно пах, но если бы не несчастный случай, никто бы этого не заметил, - цитирует издание мнение депутата ЖК Исхака Масалиева, который являлся членом комиссии по модернизации ТЭЦ Бишкека.

При этом, руководство компании TBEA так и не прокомментировало свою точку зрения американским журналистам.

"Поломка ТЭЦ, постоянные проблемы китайского нефтеперерабатывающего завода, и гнев кыргызов по поводу угнетения Китаем уйгуров, собратьев-тюрков-мусульман, несколько сдерживает амбиции Пекина, по крайней мере, на время.", - пишет издание.

По мнению американского СМИ, Россия не оставляет свои амбиции на распространение своего влияния в регионе.

"У России все еще есть большие резервы доверия в бывших советских республиках, и она остается доминирующим игроком в области безопасности. Во время мартовского визита в Кыргызстан господин Путин добился соглашения о расширении авиабазы, которую российские вооруженные силы использовали с советских времен", - пишет The New Yourk Times.

Но когда дело доходит до строительства дорог, нефтеперерабатывающих заводов и линий электропередач в дело вступает Китай, оставляя Россию далеко позади.

С 2008 года долг Кыргызстана перед Китаем увеличился с 9 миллионов до 1,7 миллиардов долларов. Стоимость инфраструктурных проектов, которые финансирует Китай достигает 2,2 млрд долларов.

По данным американского СМИ, посольство Китая торопило кыргызских чиновников как можно быстрее начать проект по модернизации ТЭЦ. Экс директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу, который является одним из фигурантов дела по модернизации теплоцентрали, пообщался с журналистами издания и рассказал, что с самого начала сомневался в компетенции китайской компании, однако дал свое согласие на модернизацию из-за давления высокопоставленных чиновников, которые буквально заставили его расписаться под решением, принятым сверху.

- Они просто постоянно говорили: "Согласись, согласись, согласись", - рассказал американским журналистам Нурлан Омуркул уулу.

Кроме того, экс-директор ТЭЦ рассказал, что с самого начала знал, что предложенная китайской компанией цена была сильно завышена (386 млн долларов). Был участник с меньшей ценой - China Machinery Engineering Corporation, которая предложила 356 млн долларов. Но по настоянию китайских властей от ее услуг отказались.

Еще один участник - российская компании "Интер РАО" предложила цену в 518 млн долларов, но на других условиях. Они хотели инвестировать собственные средства, а не выдавать кредиты как китайские компании, но при этом претендовали на долю в энергетическом объекте.

Протоколы правительственных совещаний по проекту показывают, что некоторые местные эксперты поддержали российское предложение, а другие - более дешевый китайский вариант. Но эти ни те, ни другие не продвигали TBEA, которую недвусмысленно поддерживало китайское посольство.

Это было непристойно. Мы все были в шоке, - прокомментировал The New Yourk Times Нурлан Омуркул уулу.

Издание завершает свою статью цитатой депутата Исхака Масалиева, который признается, что сближение с таким гигантом как Китай заставляет его нервничать.

В одном маленьком городке Китая живет больше людей, чем во всей нашей республике.