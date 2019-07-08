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С 10 по 12 июля в Бишкеке без газа останется 1 тысяча 540 абонентов

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- Оксана Гут
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 8 по 9 июля в Оше по улицам: Мамырова, Кирова, Атабаева, И.Закирова, Ферганская;

- 9 июля в Оше по улице Кутсимилова;

- с 9 по 12 июля в Бишкеке по улицам: Куренкеева, Малышева, пер. Илийский, пер. Беломорский, Первомайский район БЧК, р. Ала-Арча, Биримдик, Можайского, Саадаева, пер. Ак-Тилек, Дорожный, Карагачевая, Дачная, жилые массивы Колмо, Салам Алик, Щербакова;

- с 9 по 10 июля в с. Маевка по улицам: Молодая Гвардия от ул. Восточная до ул. Тепличная;

- с 10 по 12 июля в Бишкеке по улицам: Жибек-Жолу, Курманжан Датка (быв. Алма-Атинская), БЧК, пер. Табачный, Суюмбаева, пер. Авангардный;

- с 10 по 12 июля в Бишкеке в 7 мкр. д.28;

- с 10 по 11 июля в с. Лебединовка по улице: Горького, пер. Веселый, пр. Победы, ул. Октябрьская.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, отмечают в пресс-службе ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в Бишкеке с 10 по 12 июля в связи с заменой оборудования в ГРП № 158 без газа останется 1 тысяча 540 абонентов.

Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за причиненные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/379684
Теги:
газ, отключение газа, Ош, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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