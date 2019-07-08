Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минобраз предлагает упразднить Национальный фонд науки

108  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки предлагает упразднить Национальный фонд науки. Проект поправок в закон "О науке и об основах государственной научно-технической политики" размещен на сайте Правительства.

В случае принятия поправок из текста закона исчезнет упоминание о Национальном фонде науки. Сейчас этот фонд должен заниматься финансированием научных проектов, выпускать научную литературу и журналы и поддерживать научно-технические исследования в прикладной и фундаментальной науке.

В новой редакции закона научные проекты, прошедшие отбор, будут финансироваться на прямую из государственного бюджета.

В сопроводительной справке Министерство образование сообщает, что проект поправок разработан для:

- обеспечения эффективного управления системой функционирования научных учреждений

- концентрации существующих научных, финансовых и организационных ресурсов для реализации научно-технической политики страны

- создания эффективно действующей системы определения/изменения научных приоритетов

- разработки механизмов конкурсного финансирования

- создания новой модели научных исследований, способных решать стратегические задачи страны, обеспечивать ее конкурентоспособность на региональном и международном уровнях

- создания единой системы научных исследований, сопоставимых и признаваемых в мировом научном пространстве

- разработки критериев оценки эффективности, обеспечивающих высокое качество научных работ

- стимулирования научной деятельности через различные формы финансирования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379686
Теги:
Министерство образования, наука, образование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  