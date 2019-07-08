Минобраз предлагает упразднить Национальный фонд науки

Министерство образования и науки предлагает упразднить Национальный фонд науки. Проект поправок в закон "О науке и об основах государственной научно-технической политики" размещен на сайте Правительства.

В случае принятия поправок из текста закона исчезнет упоминание о Национальном фонде науки. Сейчас этот фонд должен заниматься финансированием научных проектов, выпускать научную литературу и журналы и поддерживать научно-технические исследования в прикладной и фундаментальной науке.

В новой редакции закона научные проекты, прошедшие отбор, будут финансироваться на прямую из государственного бюджета.

В сопроводительной справке Министерство образование сообщает, что проект поправок разработан для:

- обеспечения эффективного управления системой функционирования научных учреждений

- концентрации существующих научных, финансовых и организационных ресурсов для реализации научно-технической политики страны

- создания эффективно действующей системы определения/изменения научных приоритетов

- разработки механизмов конкурсного финансирования

- создания новой модели научных исследований, способных решать стратегические задачи страны, обеспечивать ее конкурентоспособность на региональном и международном уровнях

- создания единой системы научных исследований, сопоставимых и признаваемых в мировом научном пространстве

- разработки критериев оценки эффективности, обеспечивающих высокое качество научных работ

- стимулирования научной деятельности через различные формы финансирования.