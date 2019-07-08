Минобраз предлагает упразднить Национальный фонд науки

Министерство образования и науки предлагает упразднить Национальный фонд науки. Проект поправок в закон "О науке и об основах государственной научно-технической политики" размещен на сайте Правительства.
В случае принятия поправок из текста закона исчезнет упоминание о Национальном фонде науки. Сейчас этот фонд должен заниматься финансированием научных проектов, выпускать научную литературу и журналы и поддерживать научно-технические исследования в прикладной и фундаментальной науке.
В новой редакции закона научные проекты, прошедшие отбор, будут финансироваться на прямую из государственного бюджета.
В сопроводительной справке Министерство образование сообщает, что проект поправок разработан для:
- обеспечения эффективного управления системой функционирования научных учреждений
- концентрации существующих научных, финансовых и организационных ресурсов для реализации научно-технической политики страны
- создания эффективно действующей системы определения/изменения научных приоритетов
- разработки механизмов конкурсного финансирования
- создания новой модели научных исследований, способных решать стратегические задачи страны, обеспечивать ее конкурентоспособность на региональном и международном уровнях
- создания единой системы научных исследований, сопоставимых и признаваемых в мировом научном пространстве
- разработки критериев оценки эффективности, обеспечивающих высокое качество научных работ
- стимулирования научной деятельности через различные формы финансирования.