Найден парень, ударивший пистолетом сотрудника "Бишкекасфальтсервис"

Сотрудники милиции нашли мужчину, который в ночь с 4 на 5 июля ударил пистолетом по голове сотрудника МП "Бишкекасфальсервис". Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

В МП "Бишкекасфальтсервис" VB.KG рассказали, что пострадавший 29-летний сотрудник предприятия до сих пор получает лечение в больнице, у него травма головы.

Отметим, инцидент произошел на пересечении улиц Абдырахманова и Скрябина около 5 часов утра с 4 на 5 июля. Сотрудники МП "Бишкекасфальтсервис" выполняли дорожные работы, когда к ним подъехал автомобиль Honda Fit. Нетрезвый водитель стал оскорблять рабочих и угрожать им пистолетом, в конце концов он ударил одного из сотрудника предприятия по голове и скрылся.

В ГУВД Бишкека сообщили, что настоящим владельцем автомобиля оказался гражданин Э.Э. Он сдавал машину в аренду. Вскоре милиционеры вышли и на самого подозреваемого.

- При осуществлении дальнейших активных поисковых мероприятий, сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек была обнаружена вышеуказанная автомашина, после чего был задержан подозреваемый Ж.У. 1993 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района г.Бишкек. Также, в процессе следственных мероприятий, подозреваемый Ж.У. добровольно выдал пистолет игрушечной модели, - говорится в сообщении столичной милиции.

Кроме того, мэрия Бишкека сообщает, что в ночь с 5 на 6 июля другого сотрудника МП "Бишкекасфальтсервис" сбил автомобилист на Лексусе. Молодой человек 1995 года рождения не стал сбегать с места ДТП. Он был трезв, в своей объяснительной написал, что во время вождения отвлекся на телефон.

Пострадавший находится в больнице в отделении реанимации.