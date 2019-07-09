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В Бишкеке произошло тройное ДТП

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- Оксана Гут
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В Бишкеке накануне поздно вечером произошло тройное ДТП.

Как сообщает пресс-служба УОБДД столицы, 8 июля примерно в 23:50 часов 22-летний водитель М.И., управляя автомашиной марки Mazda Demio, двигался по проспекту Чуй в восточном направлении и напротив дома 26 столкнулся с автомашиной марки Toyota RAV4 под управлением 24-летнего водителя Ж.О. Тот в свою очередь после столкновения врезался в машину марки Daimler Chrysler, которая стояла на обочине дороги.

В результате ДТП водитель Toyota RAV4 и его 24-летний пассажир Ж.О. обратились в больницу.

Машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/379697
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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