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В реку Тюп и в Иссык-Куль сливают отходы молочного производства? (видео)

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- Екатерина Улитина
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В реку Тюп попадают отходы молочного перерабатывающего завода. Об этом сообщили активисты экологического движения "ЭКОстан".

"Кисельные реки - молочные берега" бывают не только в сказках, но ещё и тогда, когда хорошее и состоявшееся производство пытается сэкономить на очистных сооружениях и переработке своих отходов и просто сливает сыворотку в отстойники, вода из которых затем попадает в грунтовые воды, реку Тюп и Иссык-Куль. Видео прислано активистами Тюпского района, - написали активисты.

Тем временем компания "Сут-Булак", которая работает в Тюпском районе Иссык-Кульской области прокомментировала заявление активистов. Они утверждают, что на молочное производство соблюдены все экологические нормы и требования, и отходы от производства не могут попасть ни в реку Тюп, ни тем более в озеро Иссык-Куль.

Компания ОсОО "Сут-Булак" успешно занимается переработкой молочных продуктов с 1996 года.


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URL: https://www.vb.kg/379710
Теги:
Иссык-Кульская область, Тюпский район, экология, Кыргызстан, экология Иссык Куля
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