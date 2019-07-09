В реку Тюп и в Иссык-Куль сливают отходы молочного производства? (видео)

В реку Тюп попадают отходы молочного перерабатывающего завода. Об этом сообщили активисты экологического движения "ЭКОстан".

"Кисельные реки - молочные берега" бывают не только в сказках, но ещё и тогда, когда хорошее и состоявшееся производство пытается сэкономить на очистных сооружениях и переработке своих отходов и просто сливает сыворотку в отстойники, вода из которых затем попадает в грунтовые воды, реку Тюп и Иссык-Куль. Видео прислано активистами Тюпского района, - написали активисты.

Тем временем компания "Сут-Булак", которая работает в Тюпском районе Иссык-Кульской области прокомментировала заявление активистов. Они утверждают, что на молочное производство соблюдены все экологические нормы и требования, и отходы от производства не могут попасть ни в реку Тюп, ни тем более в озеро Иссык-Куль.

Компания ОсОО "Сут-Булак" успешно занимается переработкой молочных продуктов с 1996 года.