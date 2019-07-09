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В Кыргызстане начали строить школы за счет денег от борьбы с коррупции

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- ВБ
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На строительство 15 школ и дополнительных корпусов зданий школ в Чуйской области, городах Бишкек и Ош на 2019 год выделено 799,3 млн сомов. Финансовые средства выделены из Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией. Об этом сообщается на сайте президента КР.

Напомним, ранее президент КР Сооронбай Жээнбеков, посетив несколько школ и ознакомившись с их состоянием, обещал, что средства от борьбы с коррупцией, поступающие на спецсчет, будут направлены на строительство новых школ или дополнительных корпусов зданий средних школ Чуйской области и городов Бишкек, Ош.

С июля 2019 года открыто финансирование строительства школ из средств республиканского бюджета за счет Единого депозитного счета. Первый транш составил 15 млн сомов.

Утвержден перечень финансируемых образовательных учреждений на 2019 год и увеличен объем средств по статье "капитальные вложения", выдаваемых из республиканского бюджета.

Министерство финансов будет выдавать средства по мере поступления заявок Департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР.

Средства будут направлены на строительство дополнительных корпусов школ, которые были определены по итогам анализа межведомственной комиссии.

В городе Бишкек: школа-гимназия № 12, комплекс-гимназия № 69, средняя школа № 54, средняя школа № 18, средняя школа № 59, школа-гимназия № 72, средняя школа № 16.

В Чуйской области: Новопавловская средняя школа, Атбашинская средняя школа, Орокская средняя школа, школа им. Ч.Айтматова в Новопавловке, школа в Нижней-Ала-Арче, школа им. Т.Актанова в селе Кашка-Суу, школа им. Баранова № 2 в селе Новопокровка.

В городе Ош: школа-гимназия Нариман № 7.

В будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений.

Напомним, распоряжение о создании спецсчета для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией глава государства подписал 16 мая 2018 года. В июне того же года был открыт Единый депозитный счет.


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URL: https://www.vb.kg/379716
Теги:
коррупция, строительство, школа, Кыргызстан, Министерство финансов, Сооронбай Жээнбеков
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