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Стихийная торговля на Ошском рынке. Вопрос сдвинулся с мертвой точки?

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- Оксана Гут
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Проблема стихийной торговли на столичных рынках и улицах начала решаться и, прежде всего, с учетом интересов горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сегодня, 9 июля, в зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева и руководителя аппарата Балбака Тулобаева с администрацией ТРК "Ош Базары".

Во время встречи предприниматели и городские власти обсудили дальнейшие меры по борьбе с несанкционированной торговлей вокруг рынка.

Руководитель аппарата попросил администрацию рынка в течение 10 дней внести свои предложения касательно решения этого вопроса.

В свою очередь, на основании и с учётом внесённых предложений мэрия столицы планирует разработать системный план мероприятий по борьбе со стихийной торговлей на Ошском рынке.


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URL: https://www.vb.kg/379728
Теги:
бизнес, торговля, закон, нарушения, Ошский рынок, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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Комментарии
пусть
09.07.2019, 16:22

уже уберите с аллеек эту стихийную торговлю, пройти не возможно и лишний раз ходить на базар не хочется, базаркомы никак не нажрутся, куда смотрит мэр. Поход на рынок должен быть приятным, а не продираться через толпы праздношатающихся парней, стихийной торговли ит.д. Всякий раз иду туда и обратно с матами. Работайте мэрия!

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