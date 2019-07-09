Стихийная торговля на Ошском рынке. Вопрос сдвинулся с мертвой точки?

Проблема стихийной торговли на столичных рынках и улицах начала решаться и, прежде всего, с учетом интересов горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сегодня, 9 июля, в зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева и руководителя аппарата Балбака Тулобаева с администрацией ТРК "Ош Базары".

Во время встречи предприниматели и городские власти обсудили дальнейшие меры по борьбе с несанкционированной торговлей вокруг рынка.

Руководитель аппарата попросил администрацию рынка в течение 10 дней внести свои предложения касательно решения этого вопроса.

В свою очередь, на основании и с учётом внесённых предложений мэрия столицы планирует разработать системный план мероприятий по борьбе со стихийной торговлей на Ошском рынке.