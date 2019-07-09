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Атамбаев не будет ходить на допросы в МВД. Его юрист объяснил причину

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- Екатерина Улитина
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев сегодня не явился на допрос в Следственную службу МВД, куда его накануне вызвали повесткой. Адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев пояснил почему его клиент игнорирует и намерен игнорировать в будущем повестки от следователей.

Свою позицию адвокат изложил в письме на имя начальника управления следственной службы МВД КР подполковника Аширходжаева.

Слесарев сообщает, что повестка не может вручаться лицу, обладающему неприкосновенностью и имеющему иммунитет от каких-либо допросов по уголовным делам. "Неприкосновенность экс-президента Атамбаева А.Ш. Осталась и не может быть лишена в соответствии с Законом "О гарантиях о деятельности президента КР", - уверен юрист.

Он считает, что принятые 15 мая 2019 года поправки в закон, которые предусматривают лишение статуса экс-президента не могут распространяться на Алмазбека Атамбаева по следующим причинам:

1. В соответствии с 28 статьей Конституции, Закон устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет.

2. В Законе "О гарантиях деятельности президента КР" не прописана процедура лишения неприкосновенности экс-президента (прописана процедура лишения статуса экс-президента)

3. Постановление ЖК КР о лишении статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева - юридически ничтожно, так как у ЖК КР не имеется полномочий по лишению неприкосновенности и статуса экс-президента содержащихся в статье 74 Конституции.

- Что касается сути поднимаемых вопросов, то Алмазбек Шаршенович Атамбаев неоднократно высказывался об абсурдности этих слухов и домыслов, - написал Сергей Слесарев.

Он подчеркнул, что бывший президент готов предоставить дополнительную информацию, когда "ситуация вернется в правовое поле".


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URL: https://www.vb.kg/379734
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, неприкосновенность, Кыргызстан, Сергей Слесарев
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