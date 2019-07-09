Оперативники МРУ СКМ МВД пресекли незаконный сбыт огнестрельного оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрегионального управления Службы криминальной милиции МВД (МРУ СКМ МВД) выявили и пресекли торговлю оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, была получена оперативная информация, что житель одного из районов Ошской области намеревается сбыть незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие и с этой целью стал подыскивать потенциальных покупателей.

"В целях противодействия незаконному обороту оружия оперативниками МРУ СКМ МВД проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых лиц. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, Следственная служба МВД КР (г.Ош) проводит досудебное расследование по ст.253 ч.2 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК КР.

Оперативная разработка, проводимая МРУ МВД в течение нескольких месяцев, позволила выйти на след подозреваемых и пресечь деятельность торговцев оружием. По полученным данным они собирались продать оружие за 50 000 сомов.

Накануне, 7 июля 2019 года в ходе спецоперации по пресечению сбыта оружия на территории Алайского района Ошской области задержан местный житель Ш.У. 1951 г.р., и житель Кара-Суйского района М.Д. 1971 года рождения.

При досмотре автомобиля марки "Хонда-Одиссей", на котором передвигались подозреваемые, в салоне обнаружены и изъяты огнестрельное оружие – карабин КО калибра 7,62 с боеприпасами.

В настоящее время досудебное производство ведется Следственной службой МВД КР (г.Ош).

Судебно-баллистическая экспертиза вынесла заключение, что изъятое оружие является боевым и годно к стрельбе", - говорится в сообщении МВД.