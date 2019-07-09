В ДТП на трассе Оренбург-Самара погибли 3 кыргызстанца (видео)

В ДТП на трассе Оренбург - Самара в ночь на 7 июля погибли 3 кыргызстанца и россиянин. Авария произошла на 228 километре автодороги вблизи села Тоцкое. Видео об этом появилось в соцсетях.

По предварительным данным, автомобиль "Пежо 407" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107, в котором сидели кыргызстанцы.

"В результате ДТП водитель и 3 пассажира ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир "Пежо 407" с травмами госпитализированы", - сообщают СМИ.

По данным СМИ со ссылкой на посольство КР в РФ, трое погибших пассажиров действительно являлись гражданами Кыргызстана. Они возвращались на родину. Их тела будут отправлены на родину.