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Сестра подозреваемого в убийстве прокурора опасается за жизнь своего брата

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- Бакыт Стамов
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По факту обращения сестры Мелиса Калыкова - подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области проводится проверка. Дамира Калыкова утверждает, что ее брата постоянно переселяют из камеры в камеру, пытаясь сломать психологически. Об этом редакции VB.KG сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, уже направлен сотрудник их ведомства для выяснения причин перевода Калыкова в другую камеру.

- Сегодня, возможно, уже будут результаты проверки, - сказал он.

Отметим, сестра Мелиса Калыкова, подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области, Дамира Калыкова обратилась с жалобой в Национальный центр по предупреждению пыток. Свое обращение она опубликовала на своей странице в соцсети.

"Из-за многочисленных переселений мой брат подвергается психологической пытке! В СИЗО-25 содержатся люди и с сомнительным прошлым. По моим сведениям, в последний раз его подселили к лицам с уголовным прошлым. У моего брата судимости нет. Во время последнего визита наших адвокатов он был взвинчен, раздражителен и лишен сна в течение целых суток. За моим братом всё время следят сокамерники и доносят руководству!

Также мне стало известно, что в СИЗО-25 поменялся так называемый "смотрящий". Это вызвало рокировку среди подследственных.

Я очень боюсь за его жизнь! Мелис - настоящий герой и мужчина! Он сумел завоевать уважение большинства населения СИЗО-25. Ему сказали, что его поддерживают за то, что он борется против коррумпированной системы!

Но среди них есть и стукачи... Я очень боюсь, что его покалечат или убьют... Мелис никогда не сдаётся! Он лучше умрёт, чем сдастся!", - написала Калыкова.

Напомним, в ночь на 18 ноября был убит прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов. В день убийства он был на охоте с сотрудниками прокуратуры, главой УКС Баткена и местным бизнесменом. В убийстве подозревается начальник УКС Баткена Мелис Калыков.


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URL: https://www.vb.kg/379752
Теги:
Баткенская область, МВД, прокуратура, СИЗО, суд, убийство, Кыргызстан, следствие, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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