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Швейцарские часы и офис на стадионе. Чем владеет выживший в ДТП депутат

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- Екатерина Улитина
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Загадочные обстоятельства аварии, в которой погибли четыре человека до сих пор оставляют много вопросов. Виновных пытаются установить правоохранительные органы.

Напомним, под утра 7 июля рядом с городом Чолпон-Ата столкнулись внедорожник BMW X7 и Lexus. Водитель и трое пассажиров Lexus погибли - все они молодые ребята от 20 до 23 лет. Молодые люди, находящиеся во внедорожнике, самому старшему - 25 лет, получили переломы, сотрясения, но остались живы.

Общественный интерес к этой истории подогревает то, что одна из столкнувшихся машин, стоимость в несколько десятков тысяч долларов принадлежит 25-летнему депутату Бишкекского городского кенеша Темирлану Токобекову. "Золотой мальчик" стал представителем народа в мэрии в 2016 году. Тогда ему было всего 22 года. Политический взлет многие связывают с тем, что его отец Алиярбек Абжалиев является депутатом Жогорку Кенеша, а родной брат женат на дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Редакция VB.KG выяснила, чем еще кроме политики занимается Темирлан Токобеков.

По данным Министерства юстиции КР Темирлан Токобеков является соучредителем двух компаний:

Строительство и стадион "Спартак"

Первая: ОсОО "Фемили групп". С виду фирма, которая ничем особенным не занимается (на сайте Минюста указана, что фирма ведет деятельность центрального офиса) и не приносит дохода. С 2017 года в бюджет страны компания заплатила в виде налогов всего 617 сомов.

Но это только верхушка айсберга. На самом деле компания является учредителем нескольких дочерних фирм. "Фемили групп" владеет строительными компаниями "АЗМ строй" и "Скай Лайт", агентством по операциям с недвижимостью "Фемели инвест", агентством по декору и ремонту "Фемели декор". Кроме того, "Фемели групп" недавно стало владельцем компании "Арена Спорт". Она ведет деятельность связанную со спортом. Офис находится в административной части стадиона "Спартак".

Вторым соучредителем "Фемили групп" является Сухраб Жармухамедов. Он руководит практически всеми дочерними компаниями "Фемели групп" и владеет собственным бизнесом. Об этом человеке в открытом доступе известно не много. В 2016 году на выборах в бишкекский городской кенеш он был в списке партии "Онугуу прогресс", однако депутатом так и не стал. Кроме того, этот человек является директором компании Family village, на сайте компании сказано, что компания строит и продает недвижимость в элитных поселках и многоэтажных домах в южной части города.

Швейцарские часы

Вторая: Темирлан Токобеков уже с известным Сухрабом Жармухамедовым владеют еще одной компанией в Бишкеке. ОсОО "Хелфер вотчес" занимается оптовой торговлей. Судя по названию деятельность фирмы может быть связана с продажей швейцарских часов, выпускаемых под известным брендом Helfer.

До перерегистрации в мае 2019 года фирма называлась ОсОО "Сапат Кен Сервис" и занималась добычей и обогащением руд цветных металлов.

Налоговые отчисления компаний Токобекова

1. "Фемели декор" - 413 сомов

2. "Фемели инвест" - 713 сомов

3. "Скай Лайт" с 2015 по 2018 годы - 388 535 сомов

4. "АЗМ строй" с 2013 по 2018 годы - 196 894 сомов

5. "Хелфер вотчес" - с 2015 по 2018 годы - 1013 сомов

В настоящее время Темирлан Токобеков проходит лечение после ДТП. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. У него сотрясение мозга и перелом бедренной кости. Постепенно он идет на поправку.

По данным правоохранительных органов, вины Темирлана Токобекова в случившейся аварии нет, так как в момент столкновения за рулем был его водитель, а сам Токобеков в это время сидел на пассажирском месте.


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URL: https://www.vb.kg/379764
Теги:
бизнес, ДТП, недвижимость, строительство, Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, Министерство юстиции, Сооронбай Жээнбеков
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