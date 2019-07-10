Запущены веб-сайты городов Балыкчы и Каракол с целью привлечения инвесторов

Мэрии городов Балыкчы и Каракол Иссык-Кульской области, при поддержке IFC, входящей в Группу Всемирного банка, разработали веб-порталы с целью повышения инвестиционной привлекательности области и содействия привлечению большего количества туристов.

Новые информационные ресурсы - www.balykchy.kg и www.karakolcity.kg – предоставляют потенциальным инвесторам информацию об инвестиционных проектах и возможностях области.

Веб-сайты также послужат источником актуальной информации для туристов и гостей.

"Кыргызская Республика имеет небольшую, но открытую экономику, предлагающую множество возможностей для инвесторов. В Иссык-Кульской области прекрасные перспективы для инвестиций в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, молочной секторе, пчеловодстве, хранении продуктов, логистике, туризме и производстве экологически чистой энергии. С запуском нового веб-сайта мы намерены стать первым контактным лицом и источником информации для инвесторов и туристов, а также более эффективно предоставлять государственные услуги", - отметил мэр города Каракол Адыл Каниметов.

"Продвижение страны и Иссык-Кульской области как привлекательного места для инвестиций и туристов поможет наладить связи с мировыми рынками, стимулировать инвестиции, экономический рост и создание рабочих мест", - добавил руководитель Программы IFC Тарик Сахович, .

Данные веб-сайты были разработаны при поддержке Проекта IFC по развитию молочного сектора в Кыргызской Республике. Мэрии городов Балыкчы и Каракол, а также Проект IFC продолжат работу по повышению осведомлённости о новых веб-ресурсах. Проект IFC, финансируемый Правительством Австрии, является частью совместной Глобальной Программы IFC и Всемирного Банка по финансам, конкурентоспособности и инновациям.