Перелом ноги обернулся ампутацией. Комиссия Минздрава определит вину врачей

В Министерстве здравоохранения создана комиссия, которая должна определить вину врачей, чьи действия могли привести к инвалидности 22-летнего кантовчанина Владислава Громова. Напомним, молодой человек поступил в территориальную больницу Ысык-Атинского района 19 июня в результате ДТП. Банальный перелом ноги в дальнейшем обернулся ее ампутацией. Более того, как говорили сами врачи, счет шел на минуты и Владу повезло, что он остался жив.

По каким причинам у пациента развилась газовая гангрена и была ли в этом врачебная ошибка, станет известно по итогам работы спецкомиссии.

- Члены комиссии выехали на место, встретились с пациентом и его родственниками, изъяли все необходимые документы с больницы – историю болезни, протоколы, объяснительные медперсонала. Сейчас идет их изучение. Итоги будут предоставлены в течение месяца, - констатировал в разговоре с VB.KG завотделом первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики МЗ КР Кубанычбек Калмаматов.

Сам Владислав Громов, как стало известно, 8 июля выписан из больницы "в удовлетворительном состоянии".

- Пациенту ничего не угрожает, рана заживает. Теперь ему предстоит курс реабилитации и протезирование, но этим уже займутся сами родственники, - сказала редакции заместитель директора ТБ Ысык-Атинского района Альфира Момуналиева.

Отметим, в самой больнице также по этому инциденту проходило собственное расследование. Но его результаты нам сообщить отказались.

Известно только, что лечащие врачи Владислава Громова - Эркин Осмоналиев и Азамат Кулалиев, которых в частности касалась жалоба родственников, продолжают работать в больнице.

- Два дня после операции нашего лечащего врача не было. Потом он появился и попросил прощения перед Владом, сказал, что не хотел, чтобы так получилось. Нам, конечно, после того, что произошло было страшно ему доверять. В больнице с нами лежал парень тоже после ДТП с пробитыми легкими. Так после того, как ему Эркин Осмоналиев неправильно установил катетер, дежурному врачу пришлось выкачать четыре 20-грамовых шприца жидкости из легких. Это дает повод задуматься, что этот врач действительно совершает серьезные ошибки. Но нам сказали, что у него есть родственник на руководящем посту в больнице и ответственности он никакой не понесет. И никого не волнует, что мой муж в 22 года остался инвалидом, - рассказала Лейла - жена Владислава Громова.

Операция по ампутации ноги для семьи Владислава ничего не стоила. Зато пришлось оплатить отдельную палату и лечение. Плюс, говорит Лейла, все расходные материалы - бинты, вату и медикаменты вплоть до перекиси водорода приходилось закупать самим. Владислава дважды в день еще возят на перевязку. Выписку из больницы ему пока не отдали.