В Москве Жээнбеков встретится с Путиным

Сегодня в Москве президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- 11 июля состоится встреча Владимира Путина с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом,- говорится в сообщении Кремля.

Отметим, накануне Сооронбай Жээнбеков находился с визитом в Швейцарии, где встретился с президентом страны и рядом других высокопоставленных государственных лиц.