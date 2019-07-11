Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве Жээнбеков встретится с Путиным

351  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Москве президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- 11 июля состоится встреча Владимира Путина с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом,- говорится в сообщении Кремля.

Отметим, накануне Сооронбай Жээнбеков находился с визитом в Швейцарии, где встретился с президентом страны и рядом других высокопоставленных государственных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379783
Теги:
визит, президент, Россия, Кыргызстан, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Майраш
11.07.2019, 10:40

радует, что налаживается и поддерживаются  отношения между внешней экономикой

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нуржан
11.07.2019, 11:05

Да, Соке лучший и верный друг ВВП. ВВП сильно скучает без лучшего и верного друга и пригласил отведать его новое блюдо приготовленное специально для Соке. Нужно только понять понравилось ли блюдо ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  