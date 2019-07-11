Книга Ли Куан Ю переведена на кыргызский язык

Впервые в Кыргызстане силами общественного фонда "Суйменкула Чокморова" совместно с писателем Арсланом Койчиевом осуществлён перевод книги на кыргызский язык бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю "С третьего мира в первый". Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОФ "Суйменкула Чокморова" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, с этой книгой должен познакомиться каждый кыргызстанец.

- Когда я увидел Сингапур своими глазами, то был просто ошарашен этой страной. У этой маленькой страны ВВП в 5 раз больше, чем даже на Украине. Представляете! При этом территория Сингапура меньше, чем Чуйская область. Когда они получили независимость у них не было даже питьевой воды. Да что там говорить, у них не было даже песка для строительства. И когда я прочитал эту книгу, то для меня это стало откровением. Она как будто специально предназначена для кыргызов. Очень схожи наши менталитет, культура, быт, партийные выборы и так далее, - сказал Абдрахманов.

С этой целью фонд обратился к отечественному писателю Арсланом Койчиевым, который в свою очередь взял разрешение на перевод у сингапурского издательства.

- Мы могли, конечно, перевести с русского издания, но мы посчитали, что будет корректнее взять за основу оригинал. В общем Арслан Койчиев решил этот вопрос и за это ему огромное спасибо. Это его большая заслуга, - отметил Сагынбек Уметалиевич.

Собеседник редакции убежден, что книга Ли Куан Ю должна стать настольной книгой для студентов, преподавателей и особенно чиновников Кыргызстана.

- Когда мы с Арсланом решили перевести эту книгу, то мы не ставили себе цель заработать на этом. Главная наше цель – донести эту книгу до всех кыргызстанцев. В настоящее время перевод книги находится на завершающей стадии. Тираж мы планируем выпустить в августе этого года ко дню независимости Сингапура, - добавил он.