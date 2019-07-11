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Атамбаев оспорит в Конституционной палате поправки о неприкосновенности

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- Екатерина Улитина
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Поправки в закон "О гарантиях президента КР" рассмотрит Конституционная палата. С заявлением обратился юрист СДПК Нурбек Касымбеков. Он рассказал VB.KG, что 5 июля Конституционная палата приняла его обращение.

Мы дважды обращались в Конституционную палату. Первый раз 7 июня. Мы считаем, что поправки в закон "О гарантиях президента" противоречат Конституции. Это обращение принято к производству. Второй раз мы обратились 25 июня, чтобы оспорить постановление Жогорку Кенеша о создании депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, - рассказал Нурбек Касымбеков.

Отметим, поправки в закон, которые оспаривают представители Алмазбека Атамбаева позволяют лишить экс-президента неприкосновенности и статуса экс-президента, в случае, если он продолжает заниматься политикой после окончания президентского срока.

По словам Нурбека Касымбекова, второе обращение Конституционная палата рассмотрит не раньше 28 августа.

Напомним, в Жогорку Кенеше в мае были приняты поправки в закон "О гарантиях президента КР". В июне в ДК создали депутатскую комиссию, которая рассматривала возможную причастность экс-президента Алмазбека Атамбаева к коррупционным преступлениям. Генеральная прокуратура подтвердила, что Атамбаев может быть причастен к совершению пяти преступлений. После этого в Жогорку Кенеше запустили процесс лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. На последней сессии ЖК в этом сезоне депутаты лишили его статуса. Сам Алмазбек Атамбаев посчитал решение незаконным и отказался ему подчиняться.   


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URL: https://www.vb.kg/379797
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Конституционная палата, Конституция, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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