В музее ИЗО пропали подлинники картин. Ответ министра культуры

Из хранилища музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева пропали полотна известных советских художников, которые на рынке стоят немалых денег. "Сон" Андрея Мыльникова и "Ольга" Евсея Моисеенко подменили копиями. Об этом написал на сайте неправительственной международной организации Alerte Héritage, которая занимается охраной культурного наследия Центральной Азии.

Автор статьи Борис Чухович отмечает, что это может быть не единственная пропажа в Государственном музее ИЗО в Бишкеке.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов в интервью VB.KG не подтвердил, но и не опроверг сообщение организации.

Сейчас в музее работает специальная комиссия, которая проверяет полотна в хранилищах музея. Сейчас проверили около 300 картин, сколько их всего не могу сказать. Когда у членов комиссии будут результаты, мы обязательно расскажем о них общественности, - говорит Азамат Жаманкулов.

Он добавил, что в Кыргызстане есть всего два специалиста, которые способны отличить подлинную картину от подделки. Оба работают в этой комиссии.

Они делают сложную и кропотливую работу. Нужно не просто осмотреть картину, но найти запись о ней в архивах, сравнить все данные, проанализировать и сделать вывод. Во многих случаях простого визуального осмотра недостаточно, чтобы определить подлинность полотна, - говорит Жаманкулов.

Напомним, в мае стало известно, что две картины русских художников IXX века испорчены. Оказалось, что директор музея, народный художник Кыргызстана Юристанбек Шыгаев еще в 2014 году вынес из музея полотна "Лошадь с собакой" Николая Сверчкова и "Портрет Бакунина" Николая Ге то ли для того, участия картин на выставке, то ли для сканирования. Об этом факте узнали случайно в мае 2019 года. Шыгаев ушел в отпуск, через несколько дней решением министра культуры Азамата Жаманкулова он был уволен.