В Бишкеке квартиры подешевели

В июне 2019 года, в среднем, цена одного квадратного метра вторичного рынка квартир (104, 105, 308-серии, индивидуального типа) в городе Бишкек составила 732 долларов, что меньше на 6,1%, чем в 2018 году. Стоимость квадратного метра однокомнатных квартир в анализируемый период составила 803 долларов. США (+1,13%), двухкомнатных – 734 долларов США (-1,08%), трехкомнатных – 715 долларов США (-0,17%). Об этом сообщается на сайте ГРС КР.

По данным ведомства, в анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом 2018 года однокомнатные (27510 долларов), двухкомнатные (38335 долларов) квартиры практически цены не теряли, тогда как трехкомнатные квартиры (48230 долларов) подешевели на 3,84%.

Наблюдается рост количества сделок с однокомнатными и двухкомнатными квартирами индивидуального типа и 105-серии. По сравнению с 2018 г. в анализируемый период выросло количество сделок только с квартирами индивидуального типа (+4,73 п.п.).

В целом в июне 2019 года по сравнению с 2018 годом количество сделок купли-продажи квартир (104, 105, 308-серии, индивидуального типа) выросло на 5,78%.

Доля стандартных квартир (104, 105, 308-серии, индивидуального типа) вовлеченных в процесс купли-продажи в июне 2019 года (76,08%) практически осталась на уровне 2018 года (76,15%).