Генри Сехудо вызвал Валентину Шевченко на поединок

Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо пригласил на поединок Валентину Шевченко и Аманду Нуньес. Об этом борец заявил в интервью TMZ.

"Если Аманда Нуньес тоже хочет это сделать, я готов. Валентина (Шевченко) тебя я тоже вызываю. Я не беру пленных! Если у тебя есть золото, я хочу его получить", - сказал Генри Сехудо.

Боец уже имеет достаточно регалий - чемпион UFC, золотой призер Олимпиады, но как он сам говорит о себе он "золотоискатель" и ему никогда не будет достаточно.

Валентина Шевченко и Аманда Нуньес являются лучшими бойцами по версии UFC в своих весовых категориях. Аманда - в полулегком и легчайшем весе (до 61 и 66 килограммов), Валентина - в наилегчайшем (до 57 килограммов).

Отметим, UFC не проводит бои между мужчинами и женщинами, хотя идея обсуждается не в первый раз. В 2015 году звезде женского дивизиона, тогда еще непобедимой Роунде Роузи предложили выйти на бой с мужчиной. Идею широко обсуждали, но до драки дело не дошло. Кроме того, UFC старается соблюдать принципы честной борьбы, поэтому вряд ли санкционирует смешанный бой.