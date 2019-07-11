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У пенсионерки обманом забрали квартиру в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Пенсионерка Кенже Мурзабаева в 2013 году лишилась своей однокомнатной квартиры в одном из микрорайонов Бишкека, став жертвой обмана. На сторону 80-летней женщины встал суд, но его решение не исполняется. Сейчас она ищет справедливости у аппарата Омбудсмена.

В пресс-службе Акыйкатчы сообщили, что в 2013 году Кенже Мурзабаева заключила у нотариуса договор, по которому пенсионерка отдала свою 1-комнатную квартиру на продажу для своей знакомой. Та через год обещала вернуть ей 2-комнатную квартиру в этом же районе. Условия договора по сей день не исполнены.

В 2017 году Кенже Мурзабаева обратилась с жалобой к президенту Алмазбеку Атамбаеву, оттуда письмо перенаправили в Финпол. Следователь финансовой полиции стал расследовать дело, но вскоре решил его закрыть "за отсутствием состава преступления". Он посоветовал пенсионерке обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.

- Столкнувшись с бездушием и формализмом со стороны следователя финансовой полиции, Кенже Мурзабаева была вынуждена поступить так, как ей он "рекомендовал" и обратилась в Первомайский районный суд Бишкека. На судебные процессы ответчица не являлась, несмотря на то, что судья ее вызывала трижды. В итоге, 22 сентября судья Жаныбек кызы Венера признала ответчицу виновной и обязала ее выплатить сумму, соответствующую условиям заключенного ранее договора между истицей и ответчицей, в размере 2 млн. 821 тыс. 400 сомов, а также оплатить пенсионерке адвокатские услуги в размере 15 тыс. сомов. Взыскание с ответчицы долговой суммы было поручено судоисполнителю Эркину Исаеву, - говорится в сообщении Омбудсмена.

Однако, женщина, обманувшая старушку не спешила исполнять решение суда. Вместо этого она подослала к ней своего адвоката, который предложил выплачивать в счет долга по 2 тысячи сомов в месяц. Кенже Мурзабаева от такой "щедрости" отказалась.

– Даже по самым оптимистичным подсчетам, моей маме нужно будет дожить до 121 года, чтобы сполна получить от ответчицы сумму ее долга, – говорит дочь Кенже Мурзабаевой.

Аппарат Омбудсмена взял на контроль это дело и изучает все собранные документы. Если информация о неисполнении решения и мошенничестве подтвердится, материалы будут переданы в правоохранительные органы для расследования.


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URL: https://www.vb.kg/379818
Теги:
недвижимость, омбудсмен, суд, Кыргызстан, квартирный вопрос
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