В мечети грабители украли деньги из ящика для пожертвований

Грабители взломали ящик для пожертвований, установленный во дворе мечети и забрали все деньги, собранные для нуждающихся. Правоохранительные органы Чуйской области ищут злоумышленников.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, преступление произошло 10 июля между 15.00 и 16.00 в селе Милянфан Ыссык-Атинского района.

На записях с камер наружного наблюдения видно, как двое неизвестных азиатской национальности подъехали к мечети на автомобиле марки "Хонда-Фит" цвета мокрый асфальт. Свободно зашли во двор мечети, взломали ящик для пожертвований "Садака", забрали деньги и скрылись на своем автомобиле. Установить государственные номера машины не удалось.

Материалы дела были зарегистрированы в ЕРПП, ведется расследование.

- В настоящий момент ведется комплекс следственных действий по установлению лиц причастных к совершению вышеуказанного преступления, задействован личный состав ОВД Ысык-Атинского района для раскрытия данного преступления, - говорится в сообщении областной милиции.

Кроме того, идет работа по выявлению аналогичных преступлений.