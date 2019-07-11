Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В мечети грабители украли деньги из ящика для пожертвований

107  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Грабители взломали ящик для пожертвований, установленный во дворе мечети и забрали все деньги, собранные для нуждающихся. Правоохранительные органы Чуйской области ищут злоумышленников.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, преступление произошло 10 июля между 15.00 и 16.00 в селе Милянфан Ыссык-Атинского района.

На записях с камер наружного наблюдения видно, как двое неизвестных азиатской национальности подъехали к мечети на автомобиле марки "Хонда-Фит" цвета мокрый асфальт. Свободно зашли во двор мечети, взломали ящик для пожертвований "Садака", забрали деньги и скрылись на своем автомобиле. Установить государственные номера машины не удалось.

Материалы дела были зарегистрированы в ЕРПП, ведется расследование.

- В настоящий момент ведется комплекс следственных действий по установлению лиц причастных к совершению вышеуказанного преступления, задействован личный состав ОВД Ысык-Атинского района для раскрытия данного преступления, - говорится в сообщении областной милиции.

Кроме того, идет работа по выявлению аналогичных преступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379820
Теги:
грабеж, мечеть, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  