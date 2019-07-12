Сегодня Бишкек с официальным визитом посетит премьер-министр Казахстана

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 12 июля с официальным визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительств КР.

Отмечается, что в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Кыргызстан запланировано несколько мероприятий, в частности состоится VIII заседание кыргызско-казахстанского Межправительственного совета под председательством глав правительств, пройдут двусторонние встречи в узком и расширенном составах.

Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, водно-энергетического развития, взаимодействия в промышленной кооперации, укрепления культурно-гуманитарных связей.

На повестке будут рассмотрены вопросы текущего и перспективного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, культуры, туризма, образования и другие.

В состав казахстанской делегации входят заместитель премьер-министра Женис Касымбек, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Карим Кокрекбаев, руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев, министр здравоохранения Ельжан Биртанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Марат Султангазиев и другие.

По итогам официального визита планируется подписание ряда документов.