В приграничном районе с Таджикистаном ситуация близка к военной - эксперт

В Баткенском районе Баткенской области ситуация близка к военному положению. Ситуация усугубляется тем, что у местных властей нет полномочий, чтобы самостоятельно решать и предотвращать конфликты. Об этом сегодня во время круглого стола заявил эксперт Марат Казакпаев.

- Полномочный представитель правительства в Баткенской области должен получить полномочия, которые позволят ему на 100% контролировать ситуацию. Иначе вскоре придётся вводить военное положение в Баткенском районе, - считает Марат Казакпаев.

Он рассказал, что пограничники постоянно заняты решением спорных вопросов с таджикскими войсками. Один за одним вспыхивают новые конфликты.

- Игнорирование приграничных вопросов становится основной претензией к действующему правительству и может послужить причиной для отставки, -заключил Казакпаев.