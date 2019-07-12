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Открыть казино и разрешить марихуану предложил Дастан Бекешев

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Дастан Бекешев предложил создать в Кыргызстане на территории бывшей американской авиабазы "Ганси" Свободную игровую зону.

На эту идею депутата натолкнул опыт Малайзии.

"Я несколько раз был в Малайзии. В этой замечательной стране имеется отдельное место для игровой зоны, куда съезжаются иностранцы, чтобы поиграть в казино. Я посещал место под названием Гентинг с ознакомительным визитом. Многие туристы ходят туда, чтоб просто посмотреть и покататься на канатной дороге. Правительству Малайзии не помешали религиозные убеждения открывать казино, так как они понимают, что одними запретами зависимость в головах людей не победишь, да и деньги от иностранцев никогда не мешали". - написал Дастан Бекешев на своей странице в социальной сети.

В предполагаемой игровой зоне, по замыслу депутата, должны действовать самые либеральные законы: никаких виз и лишних передвижений по стране, только азарт, развлечения и даже марихуана.

"У нас уже 5 лет пылится территория, где раньше располагалась американская авиабаза. Почему бы из неё не сделать свободную игровую зону? Любой человек из любой страны мог бы прилетать и без визы находится в этой свободной игровой зоне. Инфраструктура почти есть. Есть там и взлётная полоса. Можно нанять управляющую компанию и создать необходимые условия для развлечений. И если надо, то можно для иностранцев разрешить приобретать и употреблять лёгкие наркотики", - продолжил Дастан Бекешев.

Депутат считает, что двери свободной игровой зоны должны быть открыты только для иностранцев. Местные жители ни в коем случае не должны туда ходить.

Дастан Бекешев считает, что реализация его идеи принесет пользу стране: аэропорт получит толчок в развитии, бюджет - налоги, люди - работу, а бизнесмены - дополнительный рынок сбыта своей продукции.


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URL: https://www.vb.kg/379854
Теги:
Дастан Бекешев, казино, Кыргызстан, марихуана, Аэропорт "Манас"
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