В Бишкеке худсовет утвердил новый памятник Суймонкулу Чокморову

Сегодня в Бишкеке художественный совет утвердил окончательный вариант нового памятника известному артисту и художнику Суймонкулу Чокморову. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель общественного фонда "Суйменкула Чокморова" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, ранее в 4 этапа проходил конкурс на лучшую скульптуру известного артиста и на всех них выигрывала работа скульптура Азамата Абдрахманова.

- Сегодня проходило заседание художественного совета, который утвердил уже окончательную модель памятника Чокморову. Таким образом худсовет дал согласие на изготовление памятника из глины длиной 3,2 метра, - пояснил глава общественного фонда.

Новый памятник планируется открыть ко дню рождения известного артиста.

- 9 ноября Суймонкулу Чокмрову исполнилось бы 80 лет. К этой дате мы и планируем открыть новый памятник. Что касается старого памятника, который вызвал общественную критику, то мы безусловно его уберем и заменим на новую скульптуру. Мэрия ведь его так и не приняла на свой баланс. В городском муниципалитете нам так и сказали, что раз его не приняла общественность, то и мы не возьмем его, решайте этот вопрос сами, - процитировал Абдрахманов слова представителей мэрии.