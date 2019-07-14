В реке Кокомерен найдено тело сына Молдакуна Абдылдаева

Сегодня, 14 июля, примерно в 11:20 в реке Кокомерен в Жумгальском районе Нарынской области было найдено тело сына погибшего руководителя аппарата полномочного представительства Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Напомним, поиски пятерых человек- Молдакуна Абдылдаева, его жены, сына, внучки и личного водителя - проходят с 30 июня. Очевидцы сообщили, что машина, в которой ехала целая семья, врезалась в гору по дороге из Ат-Баши в Суусамыр и упала в реку Кокомерен. Позже были найдены тела самого Молдакуна Абдылдаева, его водителя и его внучки.