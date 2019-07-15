Дастанбек Джумабеков встретится с президентом Турции

Сегодня, 15 июля, начинается официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым в Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Ожидается, что Торага Дастанбек Джумабеков проведет ряд встреч на высоком уровне, в частности с Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом. Также Дастанбек Джумабеков примет участие в мероприятиях, посвященных "памяти жертв 15 июля".

Кроме этого парламентская делегация планирует посетить мавзолей "Кыргыз", расположенный в городе Изник.

В состав делегации вошли депутаты Алмазбек Акматов, Искандер Гайпкулов, Зиядин Жамалдинов, Торобай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Талант Мамытов.