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Дастанбек Джумабеков встретится с президентом Турции

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- ВБ
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Сегодня, 15 июля, начинается официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым в Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Ожидается, что Торага Дастанбек Джумабеков проведет ряд встреч на высоком уровне, в частности с Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и Председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом. Также Дастанбек Джумабеков примет участие в мероприятиях, посвященных "памяти жертв 15 июля".

Кроме этого парламентская делегация планирует посетить мавзолей "Кыргыз", расположенный в городе Изник.

В состав делегации вошли депутаты Алмазбек Акматов, Искандер Гайпкулов, Зиядин Жамалдинов, Торобай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Талант Мамытов.


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URL: https://www.vb.kg/379875
Теги:
визит, Турция, Канатбек Исаев, Реджеп Эрдоган, Жогорку Кенеш, Дастанбек Джумабеков
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