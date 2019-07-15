На Иссык-Куле казахстанец уехал кататься на скутере и пропал без вести

В Иссык-Кульской области милиция ведет поиски без вести пропавшего гражданина Республики Казахстан. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

14-июля примерно в 21.30 часов в дежурную часть обратился 53-летний житель г. Алматы Республики Казахстан С. Александр. В своем заявлении он указал, что в этот же день примерно в 14.15 часов его друг житель г. Алматы Республики Казахстан 1966 года рождения М. Аркадий взял в аренду скутер на побережье озера дома отдыха "Алтын-Куль", расположенного в с. Кара-Ой и поехал кататься по направлению южной стороны озера. Мужчина не вернулся и пропал без вести.

Следственно-оперативной группой ОВД Иссык-Кульского района также было установлено, что отдыхающие из Республики Казахстан прибыли в дом отдыха "Алтын-Куль" 13-июля, а на следующий день решили покататься на скутерах. После исчезновения примерно через час С. Александр и местные жители отправились на поиски пропавшего на 3-4 скутерах. В это время поднялся ветер, который образовал большие волны, и продолжить дальнейшие поиски из-за погодных условий не представилось возможным. После не удавшихся поисков гражданин Казахстана обратился в районную милицию.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района.

В настоящее время сотрудники ОВД Иссык-Кульского района совместно с работниками территориального отдела МЧС КР проводят поисковые работы по установлению местонахождения пропавшего без вести гражданина Республики Казахстан.