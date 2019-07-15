Экс-глава ГРУ Малик Джумагулов: ОДКБ нет альтернативы в ЦА

В Центральной Азии нет альтернативы ОДКБ в обеспечении безопасности и стабильности региона. Об этом сегодня на круглом столе "Противодействие терроризму и экстремизму в странах ОДКБ" заявил экс-руководитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Кыргызской Республики Малик Джумагулов.

По его словам, некоторые западные силы заинтересованы в дестабилизации Центральной Азии. Основным очагом нестабильности центрально-азиатского региона, уверен эксперт, по-прежнему остается Афганистан, несмотря на то, что там находится военный американский контингент ситуация с безопасностью не изменилась.

- Боевики – участники сирийского конфликта перекочевывают в Афганистан. То есть США одной рукой подталкивают и финансируют террористов для раскачивания региона. Сейчас в Афганистане происходят события, которые накаляют обстановку на его территории и как следствие в афганском приграничье, а точнее на границе с Таджикистаном. Одновременно сохраняются угрозы от деятельности террористических и экстремистских организаций. Одним из источников дохода этих деструктивных группировок является наркотрафик, с которым членам ОДКБ необходимо бороться совместными усилиями, - сказал Джумагулов.

Экс-руководитель ГРУ уверен, что на данный момент активность бандформирований благодаря работе и мерам сил ОДКБ сходит на нет, однако время от времени происходят активные действия вооружённых групп. Тому подтверждение недавние события на севере Афганистана, приграничные территории которого были захвачены талибами и некоторыми группировками. По мнению эксперта, страна представляет из себя своего рода "полигон" с клубком противоречий, что касается нынешнего состояния ОДКБ и дальнейшего ее развития, то на очередном заседании организации, которое пройдет этой осенью в Бишкеке необходимо поднять еще два вопроса:

- Подготовка кадров по специальностям, определяющим боевую способность подразделений, которые могут вести бой в горных условиях

- Подготовка офицерского состава, который на оперативном уровне способен решать задачи в условиях приближенным к боевым.

- Мы видим, что в рамках ОДКБ было проведено немало боевых учений. Буквально недавно, была осуществлена операция под кодовым названием "Наемник". В рамках нее были проведены реальные задержания, выявлены источники финансирования террористических ячеек. Подобные мероприятия проходят запланировано, согласовано и на высоком уровне", - отмечает генерал.

Он подчеркивает, что вооружённые террористические группировки такие как ИГИЛ по-прежнему представляют угрозу в регионе и в мире. Таким образом, с учетом всех вызовов и угроз членам ОДКБ необходимо более тесное взаимодействие в совместной борьбе по противодействию терроризму и экстремизму.

- Мною еще в 90-е годы было предложено создать единую оборонную систему, которая бы повышала боеспособность государств и могла обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Сейчас на данном этапе существования ОДКБ ряд вопросов во многом решены. Однако вызовы и угрозы, связанные с коллективной региональной безопасности остаются актуальными и сегодня", - подытожил Малик Джумагулов.