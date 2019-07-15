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Асия Сасыкбаева о деле Текебаева: Наши суды непредсказуемы

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- Екатерина Улитина
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Завтра, 16 июля, в Верховном суде начнется пересмотр дела Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Лидер "Ата-Мекен" уже два года находится в заключении по обвинению в получении взятки. Депутат Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева рассказала VB.KG что ожидают сопартийцы и сторонники от этого процесса.

- От суда мы ожидаем справедливого решения. Нет доказательств их (Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова - VB.KG) виновности, но как будет развиваться судебное заседание сложно сказать. Наши суды непредсказуемы, по аналогичным делам, судья может вынести решение за несколько дней и даже часов, а может затягивать процесс, бесконечно откладывая заседания и изматывая подсудимых, - считает Асия Сасыкбаева.

Она отметила, что если суд не будет справедлив, "Ата Мекен" уйдет в оппозицию к действующей власти.

- В стране могут быть разные политические движения и несколько оппозиций. "Ата Мекен" не собирается объединятся с Атамбаевым. Это принципиальный вопрос. Мы критиковали Атамбаева и его политику раньше, когда он был президентом, но теперь, когда он не у власти мы настаиваем на его ответственности за содеянное на президентском посту, - заключила Асия Сасыкбаева.

Напомним, суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам заключения по обвинению в получении взятки в размере 1 млн долларов. Основной свидетель этого дела - бывший депутат государственной Думы РФ Леонид Маевский, сейчас арестован в Москве по подозрению в вымогательстве.


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URL: https://www.vb.kg/379897
Теги:
Омурбек Текебаев, приговор, суд, Кыргызстан, Леонид Маевский
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Комментарии
Бакай
15.07.2019, 14:01

Текебаев - один из тех, кто превратил Кыргызстан в страну коррупционеров и контрабандистов. Ворам - самое место в тюрьме !

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