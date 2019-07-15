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Рост экономики КР за полгода составил 6,4%

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- Екатерина Улитина
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Чиновники Министерства экономики КР отмечают положительные темпы роста экономики Кыргызстана. Об этом сегодня, 15 июля, на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики КР Автандил Алыбаев.

По словам Алыбаева, положительная динамика достигнута несмотря на влияние внешних и внутренних факторов. Так, за 6 месяцев ВВП составил 232,6 млрд. сомов, а прирост экономики достиг 6,4%. В прошлом году экономика выросла всего на 0,3%. Дефлятор ВВП сложился на уровне 98,2%.

Экономисты объясняют, что высокий рост экономики получен за счет увеличения на 51% производства на предприятиях по разработке рудника "Кумтор". Если не брать во внимание работу Кумтора, то экономика Кыргызстана демонстрирует умеренный рост в среднем на 2,1% (в прошлом году - 2,8%).

Другие секторы экономики также показывают рост, хотя и не такой существенный: производство - 20,5%, строительство - 5,9%, торговля - 4,7%, сельское хозяйство - 1,7%.

Инфляция по-прежнему низкая - по итогам первого полугодия 100,3%.

По итогам 5 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот по сравнению с январем-маем 2018 года, снизился на 2,6 %, при этом экспортные поставки увеличились на 3,7 % (в основном за счет увеличения экспорта золота), а импортные поступления сократились на 4,7 %.

В Министерстве экономики ожидают экономический рост в 2019 году 4% при условииблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, успешной и своевременной реализации намеченных мероприятий, а также национальных проектов, заложенных в Программе развития КР на период 2018-2022 гг. "Единство. Доверие. Созидание".


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URL: https://www.vb.kg/379901
Теги:
ВВП, экспорт, импорт, Кыргызстан, экономика, Минэкономики
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Комментарии
Вика
15.07.2019, 15:21

Наверное хотели написать спад экономики, ни о каком росте и речи нету

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Фрунзе
15.07.2019, 15:23

Вы сами то верите в то что врете?! В айылах люди перешли на натуральный обмен, трактористу платят за укос ягнёнком. Наличных денег в руках у народа, раз-два и обчелся

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