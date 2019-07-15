Выборы-2020: В Турции депутаты Жогорку Кенеша встретятся с Мырзакматовым?

Депутаты Жогорку Кенеша в Турции намерены встретится с бывшим мэром города Ош, основателем партии "Улуттар Биримдиги" Мелисом Мырзакматовым и обсудить возможные политические конфигурации в преддверии парламентских выборов. Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

Напомним, парламентская делегация во главе с Торага Дастанбеком Джумабековым находится с официальным визитом в Турецкой Республике, где по различным данным и проживает последнее время беглый политик. В состав делегации вошли депутаты Алмазбек Акматов, Талант Мамытов, Искандер Гайпкулов, Зиядин Жамалдинов, Торобай Зулпукаров и Канатбек Исаев. Последние двое, как ранее писала редакция, уже провели переговоры в Москве с основателем партии "Республика" Омурбеком Бабановым. И нардеп Искандер Гайпкулов оказался в этом составе не случайно, считает источник.

Ведь Гайпкулов являясь депутатом от фракции "Ата Мекен" числится членом политсовета партии "Улуттар биримдиги", лидер которой - Мелис Мырзакматов.

Более того, они родственники - дочь парламентария замужем за сыном Мырзакматова.

Как долго делегация пробудет в Турции не уточняется, известно только, что официальные встречи запланированы лишь у самого торага, а остальные депутаты планируют посетить мавзолей "Кыргыз", расположенный в городе Изник.

В свою очередь, секретарь исполкома партии "Улуттар Биримдиги" Клара Сооронкулова в разговоре с VB.KG заявила, что пока никаких предложений от других политических объединений к ним не поступало. Но участвовать в парламентских выборах 2020 года партия планирует.

- Никаких переговоров мы пока не ведем. Адвокаты продолжают работу над возвращением Мелиса Мырзакматова в Кыргызстан. Также работаем над предвыборной программой, - отметила Сооронкулова.

О переговорах действительно речи пока может и не идти, а вот консультации на тему кто пойдет в парламент, сколько человек и под флагом какой партии вполне могут проходить, поделился мнением с редакцией VB.KG политолог Шерадил Бактыгулов.

- Как известно, политические партии у нас сильны даже не политиками, а бизнесменами. И Бабанов и Мырзакматов богатые, влиятельные люди, да они находятся за пределами страны, но у их есть свой электорат, есть деньги, есть возможность оказывать влияние. И что важно - есть желание поучаствовать в политических баталиях 2020 года. Несмотря на то, что оба политика самостоятельные игроки, а не коллективные, они могут договориться и с СДПК (та, что без Алмазбека Атамбавева – ред.), и с "Кыргызстаном". Ведь депутатом хочет быть каждый, а мест мало. Поэтому лучший вариант идти на выборы ни с одной партией, а 7-8-ю партиями и в каждой иметь по 10-15 своих человек, - заключил политолог.

Напомним, на бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Политик выехал из страны, а Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы. Весной этого года партия "Улуттар Биримдиги", основателем которой он является, после длительного молчания вновь заявила о себе.